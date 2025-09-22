ハロプロの“ビジュアルエース”牧野真莉愛、『アップトゥボーイ』グラビア公開 “ピンク”を継ぐ者としての思いも告白
ハロー！プロジェクトの“ビジュアルエース”と称される牧野真莉愛が、22日発売の『アップトゥボーイ Vol.355』（ワニブックス）の表紙＆巻頭に登場する。今回は表紙、裏表紙、付録B3両面ポスター1種、誌面カットに加え、インタビューの一部が公開された。
【写真】圧巻の美ボディを見せつけた牧野真莉愛
モーニング娘。'25のサブリーダーにも就任し、存在感がますます強まっている牧野。巻頭グラビア20ページでは、“My color is PINK”がテーマ。ピンクを背負うハロー！プロジェクトメンバーは革新者のイメージ。その想いを継ぐ者として、牧野の決意を新たにしたグラビアとインタビューに注目だ。
巻末グラビアはモーニング娘。’25。グループ全員での本誌登場は3年ぶり、新体制となった11人では初登場。新しい季節の到来を予期させるような10ページに仕上がっている。そしてモーニング娘。のリーダー・野中美希、サブリーダー・牧野、ラストグラビア・羽賀朱音の12期3人が裏表紙を飾る。
【巻頭グラビア・牧野真莉愛インタビュー抜粋】
ピンクは小さい頃からずっと好きで、持ち物もピンクが多いし、ランドセルもピンクでした(笑)。なので、モーニング娘。に加入してメンバーカラーとしてライトピンクを頂いたときはめっちゃ嬉しかったです。ハロー！プロジェクトの大好きな先輩方でメンバーカラーがピンクの道重(さゆみ)さん、嗣永（桃子）さん、鈴木（愛理）さんはかわいいイメージが強いのに、自分というものをしっかり持っている芯の強さを感じます。そんなピンクを私も作っていきたいです。
今年はサブリーダーにもなりました。そのことでグループのことを考える時間が増え、責任感も生まれた気がします。毎日小さいことでも積み重ねていって、継承と革新を忘れずモーニング娘。を繋いでいきたいです。
【巻末グラビア・野中美希インタビュー抜粋】
サブリーダーを経験せずにリーダーになって、自分の中のチャンネルが1つ切り替わったような感覚があるんです。言語化するのは難しいけど、いちばん近い言い方だと“責任感”なのかな。実感したのは、本番前の気合入れのとき。私が仕入れたスタッフさんの感想や他のグループのメンバーからの意見を覚えておいて、気合入れのときに伝えているんです。私がリーダーではあるけど、皆それぞれ頼もしくて尊敬できるメンバーだと再確認できる瞬間です。
【巻末グラビア・羽賀朱音インタビュー抜粋】
卒業まで残り少ないけど、人へのやさしさや情(じょう)の大切さはメンバーに伝えていきたいです。今の時代は、自分に自信をつけて自己を確立したり、1人で行動できることも大事。それは大前提だけど、もっとグループとして1つの塊を作っていって欲しいし、何をするにも他のメンバーの気持ちや、自分がメンバーのため、モーニング娘。のために何ができるかを考えていて欲しいです。
