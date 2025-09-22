22日（月）は全国的に秋晴れとなるでしょう。朝晩と日中の気温差に気をつけてください。

＜22日（月）の天気＞

日本付近は、大陸から高気圧に覆われてきています。朝のうちは北日本の日本海側でにわか雨がありそうですが、日中は広い範囲で日差しが届く見込みです。カラッとした空気で洗濯物もよく乾くでしょう。特に北日本や東日本では秋らしいさわやかな空気になりそうです。朝晩は涼しく、昼間との気温差が10℃前後になるところが多くなる見込みです。服装で上手に調節しましょう。西日本ではまだ暑さが残りますが、日中のムシムシ感はだいぶ和らぎそうです。夜になると九州で雲が多くなり、にわか雨のところがあるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本〜関東ではこの時期らしい陽気。東海〜西日本では30℃以上の真夏日になるところもありますが、比較的しのぎやすくなりそうです。

札幌 22℃（＋3）

仙台 25℃（±0）

新潟 26℃（＋1）

東京 28℃（-3）

名古屋 30℃（-2）

大阪 31℃（±0）

鳥取 28℃（±0）

高知 32℃（±0）

福岡 30℃（＋1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

23日（火）は湿った空気の影響で広く雨になり、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。24日（水）と25日（木）もくもりや雨のぐずついた天気。26日（金）と27日（土）は晴れて、大阪・高知・鹿児島では33℃まで気温が上がる予想です。

■札幌〜名古屋

24日（水）まで晴れるところが多いでしょう。25日（木）は前線が通過するため、北日本や北陸で雨・風強まる見込みです。引き続き一日の寒暖差にお気をつけください。