¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿9·î22Æü¡Ý9·î28Æü¡Û -
Äã¤á¤À¤Ã¤¿±¿µ¤¤â²óÉü¡£
»Å»ö±¿¤âÁ²¤¯³èÈ¯¤Ë²ó¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤¿°Æ·ï¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¤Ï±ï¸Î¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£
¶â±¿¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ª¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£¸ÄÀ¤¬¿¿µÕ¤Ê¿ÍÊª¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬³«±¿¤Ë¡£
Îø°¦¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤¬ËÜÌ¿¤Ë¡£
