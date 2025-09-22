パピー犬の魅力のすべてが詰まった投稿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で68万6000回再生を突破し、「まるで天使…」「お腹ぽんぽん最高」「あー可愛い、可愛い、可愛い可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：動物病院で健康診断を受ける『生後25日の赤ちゃん犬』→ぬいぐるみのような『悶絶必至の診察』】

生後25日の赤ちゃん犬

Instagramアカウント「buhi_roku」の投稿主さんは、ブリーダーを営んでいるそうです。今回紹介したのは、生後25日のフレンチブルドッグさんの姿。診察を受けるため、動物病院へやってきました。

手のひらに乗るほどの大きさの子犬たちは、獣医師さんに片手で持たれた状態で診察を受けます。なぜか前足を大きく広げて、バンザイの体勢で聴診器を当てられる子犬さん…。まるで空を飛んでいるかのような姿に、思わず笑みがこぼれます…♡

小さな子犬たちのお腹はみんなポンポンと丸く、子犬らしさ満点。聴診器を当てられても、よくわかっていない表情で終始おとなしくしていたといいます。

投薬を受ける姿も可愛い

虫下しのため、錠剤を口に入れられる子犬さん。素直に口を開けた子犬さんでしたが、あまり美味しいものではなかったようです。一応は噛んでみたものの、徐々に苦さを感じて渋い表情に…。

しかし、顔をしかめながらも、小さな口で一生懸命錠剤をかみ砕いていたとか。ムシャムシャとかみ砕いて、最後はしっかり飲み込めました。フレンチブルドッグはおっとり屋さんが多いとされますが、その懐の大きさは子犬のころから変わらないのでしょうね…♡

錠剤が気に入る子犬さんも！？

中には、診察中に睡魔に襲われる子犬さんもいました。獣医師さんの手の温かさが心地よかったのか、目を閉じてウトウトする子犬さん。その微笑ましさに思わずホッコリ♡

ちなみにこちらの子犬さんは、錠剤に難色を示さなかったようです。目を覚まして錠剤を口に入れてもらうと、「！！」と驚き顔に。意外と美味しいと感じたのか、ゆっくり味わうように錠剤をかみ砕いていたとか…。

それぞれの個性と、フレンチブルドッグの可愛さが溢れた一部始終なのでした♡

この投稿には、「フレブルの赤ちゃんは最強」「嫌がらずに立派だね」「幸せのビームいただきました」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「buhi_roku」には、他にもフレブルさんの成長記録がたくさん投稿されています。気になる方は是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「buhi_roku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。