エアコンの直風や柔軟剤のにおい、たばこの煙、会話といった日常的な刺激で咳が止まらなくなる「咳過敏症」が今、注目されている。

急に咳き込み、職場では会議や商談の中断を余儀なくされる、電車内などの公共交通機関では周囲の目が気になる……。仕事や生活に支障をきたし、悩む人も少なくない。

これまでは体質や原因不明とされていたが、今は診療ガイドラインにも追加され、治療の道が見え始めている。近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科学講座主任教授の松本久子医師に、詳しい症状や咳き込みを防ぐ対策、治療法について聞いた。

咳は体を守る大切な反応だが…

咳は本来、体を守るための大切な反応だ。外から入ってきたホコリやウイルス、細菌を体の外に押し出すために起こる。

風邪などのウイルス感染を発端に出始めることが多いが、通常なら数週間で治まるのが一般的だ。それがいつまでも治らずに長引いて、8週間以上続く場合を「慢性咳嗽（まんせいがいそう）」という。患者は日本全国に約300万人いると推定されている。

“長引く咳”といっても、四六時中咳が出ているケースは少ない。多くは普段は何ともなく、何かのきっかけで強く咳き込むという状態を繰り返すパターンだ。

滋賀県長浜市でのながはまコホート（2008〜2010年に、滋賀県長浜市の30〜75歳の住民9804人対象とした住民調査）では、慢性咳嗽で悩む人の多くが「夜間・早朝」「スギ花粉シーズン」「天候の変化」などに悪化すると回答した。

きっかけは風邪（75.6％）、たばこの煙や香水の香り（31.5％）、冷気（23.3％）、カビの臭いや湿気（13.9％）、運動（14％）などだった。

長引く咳症状は生活を大きく乱す。

夜間に咳が強くなり睡眠が妨げられ、日中は集中力を欠き、仕事や家事、学習の効率が下がる。海外のデータでは、慢性咳嗽患者の仕事のパフォーマンスが平均で3割も低下していたという。

電車やバスの中で急に激しく咳き込んでしまった経験があると、周囲の視線が気になり、外出を控えるようになる人もいる。

咳が止まらず、車の運転が困難になってしまう人もいるという。女性で問題となりやすいのは、咳による尿もれだ。重症になると肋骨を折ったり、強い咳で意識を失ったりする場合もある。

「長引く咳によって、本来できることや日常の活動に大きな制限が生じてしまう人も少なくありません。体への負担だけでなく、社会生活や心の健康にも影響します。生活の質を大きく下げてしまうのです」（松本医師）

その咳、もしかしたら「咳過敏症」？

ところで、慢性咳嗽の原因の1つとして注目されるようになったのが、「咳過敏症症候群（CHS）」（以下、咳過敏症）だ。

咳過敏症の特徴は、冷気や柔軟剤のにおい、たばこの煙、会話や笑いなど、ささいな刺激で咳が誘発される点にある。患者は咳き込んでいないときでも常に「のどの乾燥やイガイガ感」「咳の衝動に駆られている」と訴えることが多い。“隠れ慢性咳嗽”とも称される。

自分が慢性咳嗽や咳過敏症なのか、医療機関を受診すべきか迷っている人は以下のセルフチェックリストで確認できる。

「セルフチェック」してみよう

以下の項目の1つめに当てはまる場合や、1つめの項目を除いて3つ以上当てはまる場合は、慢性咳嗽や咳過敏症の可能性がある。早めの受診を検討したほうがいいそうだ（※外部配信先ではリストを閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。





2025年に改訂された「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版2025」でも、これまで“原因不明の咳”とされてきた咳症状に対し、咳過敏症という病態が明確に記載され、その重要性が明記された。

なぜ、わずかな刺激で咳が出やすくなるのか。咳過敏症とは、「気道の知覚過敏」なのだという。

「気道の表面には刺激を感じ取る神経の知覚部分が分布していますが、咳過敏症の人はそうでない人に比べて、その数や分岐が多いことが報告されています。脳幹の咳反射を抑える神経回路も弱くなっており、末梢から脳まで“咳の神経ネットワーク”全体が過敏に傾いている状態です」（松本医師）

メモを片手に呼吸器内科へ

松本医師は「ともあれ、咳が長く続く場合は注意が必要」と話す。肺がんや肺結核など、背景に思いがけない病気が隠れていることがあるためだ。

では、長引く咳で受診する場合、どの診療科を受診したらいいのか。

「鼻やのどの症状が強ければ耳鼻科でもかまいませんが、基本的には呼吸器内科を受診してもらうのがいいでしょう」（松本医師）

受診の際には「咳が続いている期間」「咳が出やすい状況（冷気や香水など）」「これまでに使った薬とその効果」を医師に伝えると、診断がスムーズになる。

「『柔軟剤のにおいで咳が止まらなくなる』といった訴えも多いです。患者さんのこうした“きっかけの話”は診断の参考になるので、いつどんな状況で咳が出たのかをできるだけメモしておき、受診のときに話してもらえるといいですね」（松本医師）

咳過敏症に効く新薬も登場

慢性咳嗽の診断の進め方としては、まずは画像検査や血液検査で肺がん、肺結核、間質性肺炎などの重大な病気を除外する。そのうえで鼻やのど、胃などの症状や生活習慣などを聞き取っていく。

代表的な原因疾患としては、咳ぜん息、アレルギー性鼻炎、胃食道逆流症、新型コロナウイルス感染症、咳過敏症などだ。原因がわかったら、それに合わせた治療が行われる。

咳過敏症と診断されるのは、原因疾患を治療しても改善が認められない場合と、検査をしても原因が特定できない場合だ。治療には2021年に承認された新薬、P2X3受容体拮抗薬が使われる。気道表面にある神経の知覚部分の活性化を抑え、咳反射を抑制する作用があるという。

「咳過敏症の場合、医療機関を受診しても、症状が改善せずに治療をあきらめてしまった人もこれまで多くいたかと思います。いまは、医師に咳の状態を正しく伝えることができれば、咳過敏症の可能性を見出して治療することが可能になっています」（松本医師）

咳を出さないための生活の工夫

長引く咳で日常的に困っている場合には、医療機関での治療と併せて、「咳を出さない」ための生活の工夫も欠かせない。

まずは、「食後すぐ横にならない」「早食いや大食いを避ける」「チョコレートやコーヒー、脂っこい料理や香辛料を控える」といった、胃食道逆流症を誘発しやすい動作や食事を避ける。胃食道逆流症は慢性咳嗽の原因になりやすいからだ。

このほか、のどの乾燥は咳を悪化させるため、できるだけマスクでのどを守り、こまめに水分をとってのどを潤すことも大切だ。

さらに、「自分の咳がどのようなきっかけ、状況で特に出やすいのかを知り、その状況をできるかぎり避けることも大切」と、松本医師はアドバイスする。

咳が出そうになったときには、咳をコントロールするためのいくつか有効な方法がある。ポイントは「咳が出てしまうときの呼吸動作やのどの動きとは異なる呼吸やのどの動きを、意識的に行うこと」だという。



具体的には、「顎を引いて胸に近づけた状態で少量の水分や唾液を飲み込む」こと。通常よりものどに力が入る感覚で飲み込むのがコツだ。

体の前で両手を力強く合わせて、息こらえをした状態で飲み込むのもいい。

「咳が出そうになったとき」の対処法

以下にやり方をイラストで紹介する。参考にしてほしい。



顎を引いて胸に近づけた状態で少量の水分や唾液を飲み込む（イラスト：編集部作成）



体の前で両手を力強く合わせて、息こらえをした状態で飲み込むのもいい（イラスト：編集部作成）

氷や飴をなめたり、ガムをかんだり、口をすぼめて呼吸するのも有効だという。うまくできるようになると、咳が出そうになっても、ムズムズ感だけで抑えられるようになる。完全に咳を止められない場合も、咳の勢いを弱めたり、回数を減らしたりすることは可能だという。





（取材・文／石川美香子）





近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科学講座主任教授

松本久子医師

1990年京都大学医学部卒業後、神戸市立中央市民病院勤務。その後、京都大学大学院医学研究科博士号取得し、同院勤務を経て、オーストラリア（シドニー大学薬理学講座）留学。

2006年京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学 助教。同院、講師・准教授を歴任。2021年より近畿大学医学部内科学教室（呼吸器･アレルギー内科部門）主任教授に着任、現在に至る。

