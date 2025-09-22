¡Ú»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡Ä¡Û¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡×¤òËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤¹¡×
¡¡¤¤¤¯¤éÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤·½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤éÏÃ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö»þ·ÏÎó¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ·ÏÎó¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ï¡¢»×¹Í¤äÀâÌÀ¤ò¡È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¡É¤Ë¾è¤»¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§µ¯ÅÀ¤ò·è¤á¤ë
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡§»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤ë
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡§¼ç´ÑÅª¤Ë¤¿¤É¤ë
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¡§È´¤±¡¦Èô¤Ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¡¤È¤¤¤¦4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤À¤±¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¡È¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡É¤¬¡ÈÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§µ¯ÅÀ¤ò·è¤á¤ë
¡¡¤Þ¤º¡¢¹Í¤¨¤ëÈÏ°Ï¤òÄê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö½Ð¼Ò¤·¤Æ¤«¤éÂà¶Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡×¡Ö²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¹Í¤¨¤ëÈÏ°Ï¤òÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤È¡Ö¤ª¤ï¤ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡§»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÊª»ö¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½çÈÖ¤Ë¡×¡ÖÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¡×»×¹Í¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÔÆ°¤äÈ½ÃÇ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´¶¾ð¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Á³¤Ë¡ÈÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡É¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡§¼ç´ÑÅª¤Ë¤¿¤É¤ë
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤«¡Ê¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ç´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ²±¤ò¡ÖÎ®¤ì¡×¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ê¹Í¤¨¤ë¡Ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡Ê´¶¤¸¤ë¡Ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë»×¹Í¤ä´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¡§È´¤±¡¦Èô¤Ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Àö¤¤½Ð¤·¤¿¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤È¤³¤ì¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë²¿¤«È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹Í¤Î¡È¶õÇò¡É¤òËä¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ»ñÎÁ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ñÎÁ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤«¡ÖË¬Ìä¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö»þ·ÏÎó¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§¡Öµ¯ÅÀ¡×¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡¦£¡§¡Ö»þ·ÏÎó¤Ç¡×¡Ö¼ç´ÑÅª¤Ë¡×¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¤Ë¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Àö¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÏ³¤ì¤Ê¤¯Àö¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤ä¤Ï¤êÏ³¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¡§¡ÖÈ´¤±¡¦Èô¤Ó¡×¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÊý¤ÎÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¥¤¥ó¥È¥é¤ÇºÇ¿·²Á³Ê¤ò³ÎÇ§¡×¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸å¤Ç¡ÖãÈµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸«ÀÑ¤â¤ê¿½ÀÁ¡×¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Äó°Æ½ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¸ÜµÒË¬Ìä¤ÎÁ°¤ËÉ¬¤º¡Ö¾å»Ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È´¤±¡¦Èô¤Ó¤¬¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖãÈµÄ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡×¡Ö¾å»Ê¤Î³ÎÇ§»þ´Ö¡×¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥ë¡¼¥ë¤ä¡¢¾å»Ê¤ÎÂ¿Ë»¤µ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÆüÄøÅÙ¤ÎÂÔ¤Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Îºî¶È·×²è¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Ç¼´ü¤ò¸å¤íÅÝ¤·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¤ò¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡»þ·ÏÎó¤Ç¾ðÊó¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÀ°Íý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤ò°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë