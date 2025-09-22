「管理職になることができた！」「会社の人間関係がラクになった！」

この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。

「話が長い」で、人は動かない

リーダーの中には「しっかり説明しているつもり」で、延々と話し続ける人がいます。

しかし、話が長くなるほど、本質はぼやけ、メンバーの集中力は落ちます。

結果として、「結局、何が言いたいのか分からなかった」と言われてしまうのです。

「経験談でごまかす」リーダーの落とし穴

特に多いのが、「自分が若い頃は〜」「俺の時代は〜」といった過去の経験談を持ち出すケースです。

これは指導でもマネジメントでもなく、単なる自己満足です。

メンバーにとっては、今の仕事や課題と結びつかない話を聞かされているだけで、モチベーションが下がります。

「目的なき指示」はメンバーを混乱させる

そもそも、伝える内容に目的や意図がないと、どんなに言葉を重ねてもメンバーは動きません。

「何をしてほしいのか」「どこまでやれば良いのか」が曖昧なままでは、行動に結びつきません。

逆にストレスだけが残ります。

指示もコミュニケーションも「設計」が必要

リーダーには、「伝える」という行為の「設計」が求められます。

どのタイミングで、誰に、どの順序で、何を伝えるか。

それを計画せずに感覚でしゃべり続けるのは、チームにとって害でしかありません。

指示も言葉も、すべて「仕組み」で届けることが大切です。

感情のままに語るのではなく、仮面をかぶって、冷静に「短く的確に伝える」訓練をしていきましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。