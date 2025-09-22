¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç5Ç¯´Ö¤â½ÐÈÖ¥¼¥í¢ªÆü¥Ï¥à¤Ç¸òÎ®ÀïMVP¡×¤Î¿åÃ«½Ö¤¬¸ì¤ë¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÍýÍ³
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï½¼¼Â¤·¤¿°éÀ®»ÜÀß¤ä´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¼ê¤¬1·³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢5Ç¯´Ö¤Ç1·³½Ð¾ì¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¿åÃ«½Ö¤Ï¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸òÎ®ÀïMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âç³èÌö¤ÎÍýÍ³¤òËÜ¿Í¤Ë¿Ö¤¯¤È¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´îÀ¥²íÂ§¡Ø¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹4·³À©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀµÂÎ ¿·À¤Âå¤Î°éÀ®Ë¡¤ÈÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÈÖ¥¼¥í¤Î5Ç¯¤ò·Ð¤Æ
Æü¥Ï¥à¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¿åÃ«½Ö
¡¡2023Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¸½ÌòÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°ÜÀÒÀ©ÅÙ¡£³ÆµåÃÄ¤¬2¿Í°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤¬¤½¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿³°Ìî¼ê¤Î¿åÃ«½Ö¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºßÀÒ5Ç¯´Ö¤Ç1·³½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ìÅÙ¤âË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¤´°¤ÎÂç´ï¤¬¡¢°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î2024Ç¯¤ËÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤ÇÂÇÎ¨.438¤Î¸òÎ®Àï»Ë¾åºÇ¹âÂÇÎ¨¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸òÎ®ÀïMVP¤â³ÍÆÀ¡£°ìÎ®¤Î¾Ú¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤¹¤ëÎ¾¥ê¡¼¥°¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ¸å¤Î1¿Í¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×¤ÇÁª½Ð¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ï97»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.287¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡£Ç¯Êð¤Ï2140Ëü±ßÁý¤Î¿äÄê2700Ëü±ß¡¢¥¢¥Ã¥×Î¨¤â¶ÄÅ·¤Î382¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂçÀ®¸ùÎã¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÃíÌÜ¤ÎÃË¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Æ²¡¹¤Î1·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿9·î18Æü¡¢¤½¤Î»î¹çÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
