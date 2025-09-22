◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）観衆６１７

プロレスリング・ノアは２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」を開催した。

同大会は公式リーグ戦最終戦。前日２１日の浜松大会終了時点でＡブロックは、勝ち点８でＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡ、前年覇者の清宮海斗、「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮、藤田和之の４人が並ぶ大混戦となっていた。

第７試合で清宮が１勝５敗のダガに前方回転エビ固めで丸め込まれ脱落。続く北宮と藤田のサバイバル戦は、壮絶な肉弾マッチとなり北宮がストラングルホールドγで野獣を捕獲しレフェリーストップで藤田から初勝利をゲットし勝ち点を１０に伸ばした。

そして、公式戦で北宮を破り、勝てば初出場で初の優勝戦進出が決まるＫＥＮＴＡが遠藤哲哉と対戦したが、遠藤の変型シューティングスタープレスに屈した。結果、勝ち点１０の北宮が初の優勝戦進出を決めた。

王者として初参戦のＮ―１で４勝３敗。優勝戦進出を逃したＫＥＮＴＡはバックステージで「クソ。負けて最後終わんの気分悪いね。今回、丸め込みが多かったからチャンピオンらしくないって言われることもあったかもしれないけど、俺はリーグ戦は勝つこと前提でいってるからね。リーグ戦と普通の試合じゃ戦い方が違うのは当たり前で。その中で勝ちもあれば負けもあって。でもいいじゃん。負けもあって、またここから何か新しいもの生まれそうじゃん。それでいいよ。負けたヤツ、片っ端からやってやるよ」とリーグ戦で敗れた清宮、征矢学、遠藤へのリベンジを誓った。

そして「でもね、何よりもね、やっぱＮ―１で久々の地方の方たちにも…地方っていうと言い方失礼だな。ド田舎の方に会いに行ったりとかして、たくさんの人たち、たくさんの田舎もんの方たちが来てくれて、会いに来てくれて。これからプロレスリング・ノアもっと力つけて、まだ行ってない場所にどんどん行けるように、今こうやって一戦一戦、積み重ねていきたいと思うし。まだＮＯＡＨが行ってない所の人たち、そこに俺たちが会いに行く日を楽しみにしててほしいなと思います」とファンにメッセージを送った。

９・２３後楽園ホールの優勝戦は、Ａブロック１位の北宮とＢブロックを勝ち抜いたジャック・モリスが激突する。

◆９・２１宇都宮大会全成績

▼「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ｂブロック代表決定戦 時間無制限１本勝負

○ジャック・モリス（１０分２６秒 タイガードライバー→エビ固め）ガレノ●

▼「同」Ａブロック公式戦

○遠藤哲哉（４勝３敗＝勝ち点８）（１５分０２秒 変型シューティングスタープレス→エビ固め）ＫＥＮＴＡ（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼同

○マサ北宮（５勝２敗＝勝ち点１０）（１２分４４秒 ストラングルホールドγ→レフェリーストップ）藤田和之（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼同

○ダガ（２勝５敗＝勝ち点４）（１０分２７秒 前方回転エビ固め）清宮海斗（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

○リッキー・ナイトＪｒ．（５勝２敗＝勝ち点１０）（９分４４秒 逆さ押さえ込み）丸藤正道（５勝２敗＝勝ち点１０）●

▼同

○ガレノ（５勝１敗１分＝勝ち点１１）（６分１４秒 ガレノスペシャル→片エビ固め）拳王（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼「同」Ａブロック公式戦

○征矢学（３勝４敗＝勝ち点６）（７分０８秒 弾道→エビ固め）佐々木憂流迦（２勝５敗＝勝ち点４）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

○稲葉大樹（２勝５敗＝勝ち点４）（１０分２１秒 クラウチングパッション→片エビ固め）晴斗希（１勝６敗＝勝ち点２）●

▼６人タッグマッチ

ＨＡＹＡＴＡ、小峠篤司、○星野良（８分１８秒、カンクーントルネード→エビ固め）宮脇純太、小田嶋大樹、ブラックめんそーれ●

▼６人タッグマッチ

ＡＭＡＫＵＳＡ、アレハンドロ、○カイ・フジムラ（６分５７秒 ハットトリック）ジャック・モリス、ドラゴン・ベイン●、アルファ・ウルフ