東日本学生相撲リーグ戦が21日、東京都千代田区の靖国神社相撲場で行われた。最終日のこの日は、一部リーグ8校による総当たり戦。9人制で、先鋒が100キロ未満、中堅が115キロ未満、大将が85キロ未満、その他は体重無差別で争われた。

6回戦を終え、昨年優勝の日体大と過去最多54度の優勝回数を誇る日大が全勝。日体大は4回戦で拓大に4点取られる危ない場面もあったが、4―4の大将戦を制して辛勝。85キロ級東日本王者の田中太一（4年）が立ち合い左へ動き、拓大レスリング部の本橋知大（3年）の“低空タックル”をかわして上手投げで退けた。優勝の行方は、7回戦の日体大と日大による直接対決へ。1984年以降40年以上に渡って2校で優勝を分け合ってきた永遠のライバルが最終戦で激突した。

日体大は、先鋒・中上景虎（3年）に代わって島ノ江貴斗（3年）を投入。団体戦初出場の島ノ江が日大の一戸を押し倒しで破り、起用に応えて先制した。二陣戦は日体大・バヤルボルド（2年）と日大・西出大毅（1年）の対戦。バヤルボルドにとって西出は過去5戦全勝の得意相手だったが、引き落としで敗れた。そこから白星と黒星が交互に続く一進一退の攻防に。3―3で迎えた七陣戦、日体大のクリストファー主将（4年）が日大の鮫島輝（1年）を押し出して優勝に王手をかけた。そして副将戦、日体大の杉本弘樹（3年）が日大の本田豪太郎（3年）を激しい突っ張りで圧倒し、2年連続7度目の優勝を決めた。

大学の団体戦は、全国学生選手権などの5人制や、社会人対抗の選抜大会での3人制が主流。年に一度、この大会のみが9人制で階級別の区分もあり、軽量級選手も含めたチームの総合力で争われる。2連覇を果たした日体大のクリストファー主将は「9人制というチームの総力戦で優勝できて本当にうれしい。インカレに向けて自信になる」と喜びを表した。自身は交代選手登録でラグチャースレン（1年）に代わって5回戦から登場。「主将は勝たないといけない立場。今までと違うプレッシャーもあったけどそれをはねのけられた」と3戦全勝で優勝に貢献し、主将の責任を果たした。

日体大は6月の東日本選手権で準々決勝敗退。7月の全日本大学選抜金沢大会で団体優勝も、今季はここまで1冠にとどまっていた。最大の目標となる11月の全国学生選手権へ向け「団体で結果を残せていないので現状に満足しないように。今までの負けを返せるように優勝したい」とクリストファー主将。「昨年に引き続き個人団体完全優勝を目指します」と力を込めた。

20日に行われた7人制の二部リーグでは、国士舘大が37年ぶりの優勝。21日は一部リーグ最下位の専修大との入れ替え戦に臨み、5―2（5点先取制）で破って一部昇格を決めた。

▽一部 7回戦

日体大 5―4 日大

○島ノ江貴斗 押し倒し 一戸龍道

バヤルボルド 引き落とし 西出大毅○

満上颯悟 寄り切り ムンフビルグーン○

○デルゲルバト 押し出し 成田力道

山口颯斗 突き出し 田崎正美○

○山崎柊 押し出し 伊賀慎之助

○クリストファー 押し出し 鮫島輝

○杉本弘樹 押し出し 本田豪太郎

田中太一 寄り倒し 三橋条ノ真○

▽一部リーグ

優勝 日体大

2位 日大

3位 拓大

4位 東洋大

5位 中大

6位 東農大

7位 駒澤大

8位 専修大

▽一部 敢闘賞（7戦全勝者）

先鋒 山岸力（東洋大3年）

三陣 ムンフビルグーン（日大1年）

六陣 児玉亮（拓大4年）

副将 杉本弘樹（日体大3年）