»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¥´¥ë¥Õ¹Ô¤±¤¿¡×¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤Ê¤¡¡¼!!¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ£Ô£Â£Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¥´¥ë¥Õ¹Ô¤±¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É³ä¤È¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤è¡ª¾Ð¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢Çò¤¤¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¼¥Ö¥éÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«100¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ï±ü¿¼¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¤ºÚ¤µ¤ó¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤Ê¤¡¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£