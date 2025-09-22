昨季ア・リーグ東地区の最下位に沈んだブルージェイズがポストシーズン進出を決めた。

地区首位のブルージェイズは21日（日本時間22日）のロイヤルズ戦に8−5で勝利し、連敗を4でストップ。3番ウラジーミル・ゲレロと8番レオ・ヒメネスがそれぞれ2打点を挙げた。ア・リーグで最初にプレーオフ進出を決めたチームとなり、2023年以来のポストシーズン復帰を果たした。

24年から大きく飛躍したのは打線だった。ゲレロはベースボールリファレンスの計算で、スーパースターの指標である「5WAR」のペースを取り戻した。アディソン・バージャーやネーサン・ルークスの台頭、さらにはジョージ・スプリンガー、ボー・ビシェット、アレハンドロ・カークらの復活が加わり、チーム打率.261はMLB30球団トップ、OPS.761は3位と、リーグトップクラスの強力打線になった。

90勝66敗はア・リーグトップで、15年以来と10年ぶりとなる地区優勝のマジックナンバーは「4」となった。ブルージェイズはここ6シーズンで4度ポストシーズンに進出（逃したのは21年と24年）。しかし、16年以降プレーオフで勝利がなく、直近3回はいずれもワイルドカードシリーズでスイープ負けを喫している。