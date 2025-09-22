¶öÁ³¤ÎÈ¯¸«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¡¥ì¥¢¥á¥¿¥ëÉÔÍ×¤Î¿·¿¨ÇÞ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³×¿·¡¢ÀçÂæÈ¯AZUL Energy
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×£×ÇÕÅìËÌÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡ÖAZUL Energy¡×¤Î°ËÆ£¹¸¼÷¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë¡á2025Ç¯8·î¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
8·î¤ËÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×ÅìËÌÍ½Áª¤òÀ©¤·¤¿¡ÖAZUL Energy¡×¡Ê¥¢¥¸¥å¡¼¥ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¢ËÜ¼Ò¡¦ÀçÂæ»Ô¡Ë¤Ï¡¢´õ¾¯¶âÂ°¡Ê¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡Ë¤ËÍê¤é¤Ê¤¤³×¿·Åª¤Ê¿¨ÇÞµ»½Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ä¶õµ¤ÅÅÃÓ¤Ê¤É¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢ÅìËÌÂç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡£°ËÆ£¹¸¼÷¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë¡¢µ¯¶È¤Î·Ð°Þ¤«¤é»ö¶È²½¤Ø¤Î¶ìÏ«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¶ÌÀîÆ©¡Ë
ÊÆ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤òµòÅÀ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¡×¡Ê¥¢¥Ë¥¹¡¦¥¦¥Ã¥¶¥Þ¥óÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡Ë¤¬2017Ç¯¤«¤é¼çºÅ¤·¡¢ËèÇ¯3Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡£7²óÌÜ¤Î2025Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶å½£¡Ê5·î23Æü¡¢·§ËÜ¡Ë¡¢Åìµþ¡Ê7·î18Æü¡Ë¡¢ÅìËÌ¡Ê8·î22Æü¡¢ÀçÂæ¡Ë¤Î3ÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¡£³ÆÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦·è¾¡Àï¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢2019Ç¯¤Ëµ¯¶È¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¼«¿È¤ÏÁ°¿¦¤¬ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅìËÌÂç³ØºàÎÁ²Ê³Ø¹âÅù¸¦µæ½ê¤Îé®¹À¶µ¼ø¡Ê¸½¼èÄùÌò¡¦ºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¡ÒCSO¡Ó¡Ë¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢é®¶µ¼ø¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤¿¨ÇÞµ»½Ñ¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Î»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÂç¤Ç¤Ï¸¦µæ¼Ô¤¬¼«¤é²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³°Éô¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
é®¶µ¼ø¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶Ð¤áÀè¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤È¤·¤Æ»ö¶È²½¤ò¤á¤¶¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Åö»þÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«¡£Çº¤ó¤ÀËö¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ò¼¤á¤Æ¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¿Âç´ë¶È¤ò¼¤á¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
2018Ç¯10·îº¢¤Ëé®¶µ¼ø¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1¡¢2¥±·î¤Ç¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤âÅìËÌÂç³Ø¹©³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢½¤»Î»þÂå¤ËÅÅÃÓ¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÅÅÃÓÁÇºà¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ1¥±·î¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÏÀÊ¸¤ä²áµî¤Î¸¦µæ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¡¢¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð1¥«·î¤Û¤É¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×£×ÇÕÅìËÌÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡ÖAZUL Energy¡×¤Î°ËÆ£¹¸¼÷¼ÒÄ¹¡á2025Ç¯9·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
¤¸¤Ä¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¯¶È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à»þÂå¤ÎºÇ¸å¤Î5Ç¯´Ö¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¸¦µæ¼Ô¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âµ»½Ñ¼«ÂÎ¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤òÀ¸¤à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯Åö»þ¡¢ÅìËÌÂç¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËBIP¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å²¡¤·¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¿¨ÇÞ¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤Ë¤Ï¡¢È¿±þ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤ë¡ÖËâË¡¤ÎÊ´¡×¤È¤·¤Æ¿¨ÇÞ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Çò¶â¤Ê¤É¤Î¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡Ê´õ¾¯¶âÂ°¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¶â¤ÏÀ¤³¦¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤¬200¥È¥ó¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÌó90%¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÈ¼¤¦¥í¥·¥¢¤Ø¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÇÓµ¤¥¬¥¹ÍÑ¤Î¿¨ÇÞ¤è¤ê¤â1·åÂ¿¤¤20¡Á¿ô½½¥°¥é¥à¤ÎÇò¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ã±½ã·×»»¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÇò¶âÀ¸»ºÎÌ¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌó1000ËüÂæÊ¬¤ÎÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ë¤·¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÎÌ¤ÏÇ¯´ÖÌó1²¯Âæ¡£¿¨ÇÞÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿åÁÇ¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤â¡Ö´ù¾å¤Î¶õÏÀ¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¨¥³¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÇò¶â¤ËÂå¤ï¤ë¿¨ÇÞ¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿¨ÇÞ¤Î³«È¯¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿¨ÇÞ¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Î²áÄø¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡Ê»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¯¸«¤ä¶öÁ³¤Î¹¬±¿¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
é®¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÀÄ¿§´éÎÁ¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤½¤ÎÆ±¤¸¸¦µæ¼¼¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅÅÃÓ¤Î¸¦µæ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿§¤Î¸¦µæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²½¹çÊª¤òÅÅÃÓ¤ÎÊý¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×£×ÇÕÅìËÌÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿AZUL Energy¤Î¿¹ºê·Ê»ÒCBO¡ÊºÇ¹â»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢º¸¡Ë¤È°ËÆ£¹¸¼÷¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë¡á2025Ç¯8·î22Æü¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÎÅìËÌÂç³ØÉ´¼þÇ¯µÇ°²ñ´ÛÀîÆâÇë¥Û¡¼¥ë¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿¨ÇÞ¤ò¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ç¤Ê¤¤Êª¼Á¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¸¦µæ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£é®¸¦µæ¼¼¤Î´éÎÁ¤Î¸¦µæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¿¥í¥·¥¢¥Ë¥ó¡×¤È¤¤¤¦²½¹çÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ëÂåÂØ¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÃÓ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬²½¹çÊª¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë·²¡Ë¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¹âÀÇ½¤Ê¿¨ÇÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é²¿É´¡¢²¿Àé¤â¤Î²½¹çÊª¤òº¬µ¤¶¯¤¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¯¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÂåÊª¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢²½¹çÊª¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î10¸ÄÄøÅÙ¤Î»î¹Ô¤ÇÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¿¨ÇÞ¤Ï¥Õ¥¿¥í¥·¥¢¥Ë¥óÊ¬»Ò¤ÎÃæ¿´¤ËÅ´¸¶»Ò¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥àÅ´¡Ê¿Í´Ö¤Î·ì±ÕÃæ¤Î¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë¤È»÷¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ë¤ÏÆ¼¤ä°¡±ô¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¶âÂ°¤òÃæ¿´¤Ë»ý¤Ä²½¹çÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å´¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ºÇ¤âÀÇ½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³«È¯¤«¤é»ö¶È²½¤Ë»ê¤ë²áÄø¤ÇºÇ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¼Ò¤òÁá¤¯Î©¤Á¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤¬¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ïµ¬ÌÏ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï1¥°¥é¥à¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¿¨ÇÞ¤·¤«ºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î100ÇÜ¡¢1000ÇÜ¤ÎÎÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï´ë¶È¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Âç´ë¶È¤Ç¤ÏÍ½»»³ÎÊÝ¤ä¾å»Ê¤ÎÀâÆÀ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ñ¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð°Õ»×·èÄê¤¬Áá¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¸ÜµÒ¤Ë»î¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×£×ÇÕÅìËÌÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡ÖAZUL Energy¡×¤Î°ËÆ£¹¸¼÷¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë¤È¿¹ºê·Ê»ÒCBO¡ÊºÇ¹â»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¡á2025Ç¯9·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
¡½¡½²ñ¼ÒÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é6Ç¯¡¢¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ï¡©
¸½ºß¤Ï50¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤È¼è°ú¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¸ÜµÒÂ¦¤Ç¤Î¼Â¾Ú¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ï¡¢¾®·¿ÅÅÃÓ¤Ç¤ÏÀÇ½¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç·¿ÃßÅÅÃÓ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼Â¾Ú¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Î¾®·¿ÅÅÃÓ¤Ï1¡¢2Ç¯°ÊÆâ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âç·¿ÃßÅÅÃÓ¤Ï2030Ç¯º¢¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¶õµ¤ÅÅÃÓ¡×¤Ø¤Î±þÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¶õµ¤ÅÅÃÓ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶õµ¤ÅÅÃÓ¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¼¡À¤ÂåÅÅÃÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¹¡£¿åÁÇ¤È»ÀÁÇ¤¬È¿±þ¤¹¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤È°ã¤¤¡¢¶âÂ°¡Ê°¡±ô¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ê¤É¡Ë¤È¶õµ¤Ãæ¤Î»ÀÁÇ¤¬È¿±þ¤·¤ÆÅÅµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¶âÂ°¶õµ¤ÅÅÃÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤è¤ê¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹âÍÆÎÌ¤Ç¾®·¿²½¤Ç¤¡¢Ä¹»þ´ÖÊüÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊäÄ°´ï¤Ê¤É¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ä¡¢¥É¥í¡¼¥óÍÑ¤Î·ÚÎÌ¤Ç¹Ò¶õ»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¼¡À¤ÂåÅÅÃÓ¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤ò¸½ºß¤Î15¡Á20Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¶á¤¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤Ç¤¤ë¶õµ¤ÅÅÃÓ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¶õµ¤ÅÅÃÓ¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÅÅÃÓ¤Ç¡¢¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¶õµ¤ÅÅÃÓ¤Ï½¼ÅÅ¤¬µ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½¼ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤¤°ì¼¡ÅÅÃÓ¡Ê»È¤¤ÀÚ¤ê¡Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊäÄ°´ï¤ÎÅÅÃÓ¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¼ÅÅ¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¼ÅÅ²ÄÇ½¤ÊÆó¼¡ÅÅÃÓ¤È¤·¤Æ³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÃÓ¤ÎÀÇ½¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Çò¶â¤Ê¤É¤Î¿¨ÇÞ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âAZUL¿¨ÇÞ¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹â²Á¤ÊÇò¶â¤ò»È¤¦¤¿¤á³«È¯¤Ë¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤â¡¢°Â²Á¤ÊAZUL¿¨ÇÞ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤è¤êÂçÃÀ¤Ë³«È¯¤ä»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤éAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢AI¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡ÖAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¾Íè¡¢°Â¤¯¤Æ¡¢Âç·¿¤Î¶õµ¤ÅÅÃÓ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â²æ¡¹¤Îµ»½Ñ¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¶õµ¤ÅÅÃÓ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ËÌÊÆ·Ï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï1000²¯±ß°Ê¾å¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¤½£¤ä¥«¥Ê¥À¤Î´ë¶È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ê¤Ë¿¨ÇÞ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¡¢ÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤¬¥Õ¥í¡¼·¿°¡±ô¶õµ¤ÅÅÃÓ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×£×ÇÕÅìËÌÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿AZUL Energy¤Î¿¹ºê·Ê»ÒCBO¡Êº¸¡Ë¤È¼çºÅ¼Ô¤Î¥¢¥Ë¥¹¡¦¥¦¥Ã¥¶¥Þ¥ó»á¡á2025Ç¯8·î22Æü¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÎÅìËÌÂç³ØÉ´¼þÇ¯µÇ°²ñ´ÛÀîÆâÇë¥Û¡¼¥ë¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©
ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï3¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌò°÷¤È½¾¶È°÷¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ14¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤ÀÆÃ¼ì¤Ê»Å»ö¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×£×ÇÕÅìËÌÍ½Áª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤òÌ³¤á¤¿¿¹ºê·Ê»ÒCBO¡ÊºÇ¹â»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï1Ç¯È¾Á°¤¯¤é¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ï¤Î¿Íºà¾Ò²ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂç³Ø¤äÂç´ë¶È¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«À¤¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Ç¼é¤é¤ì¤¿Î©¾ì¤è¤ê¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï6Ç¯Á°¤è¤êÀ°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×£×ÇÕ¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¹¸¼÷¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤³¤¦¤¸¤å¡ËÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
1977Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©·´»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢2002Ç¯¤ËÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£17Ç¯´Ö¥×¥í¥»¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·¡¢µ¡Ç½À¿·ÁÇºà¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ÈÀ½ÉÊ²½¤ò·Ð¸³¡£2019Ç¯7·î¤ËAZUL Energy³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏÀß¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ø½¢Ç¤¡£MBA¤âÊÝÍ¤¹¤ë·Ð±Ä¤Èµ»½Ñ¤ÎÆóÅáÎ®¿Íºà¡£2025Ç¯8·î¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×ÅìËÌÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¡£