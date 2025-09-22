FEMMUEホリデー限定♡冬の肌を彩る「ウィンターコンプリートセット 2025」登場

冬の乾燥やくすみに悩む季節に、肌をいたわる贅沢なご褒美が登場しました。FEMMUE〈ファミュ〉から数量限定で発売される「ウィンターコンプリートセット 2025」は、人気のシートマスク4種と本セット限定アイテムを加えた豪華な5種入り♡ホリデーギフトや自分へのご褒美にぴったりで、透明感やハリを引き出し、冬の肌を内側から輝かせてくれる特別なコレクションです。

FEMMUE限定「ウィンターコンプリートセット 2025」

今年のホリデーを飾るのは、FEMMUEの人気シートマスクを網羅した贅沢なボックス。

内容は〈ドリームグロウマスク〉4種と、新しく進化した〈ルミエール ヴァイタルマスク〉の全5枚。限定パッケージ入りで、ギフトとしても特別感あふれるアイテムです。

価格は4,840円（税込）、5種×1枚入りで、肌悩みに合わせて使い分けられるのが魅力です♪

VT×ヒロインメイクの限定コラボ♡高保湿7daysマスク登場

セット内容と特徴をチェック♡

ルミエール ヴァイタルマスク 32mL（本セット限定）



透明感1・キメ・角質ケアを叶える進化版。ビタミンC誘導体やナイアシンアミド、PHA4を配合し、ハーバルフローラルの香りで肌も心も満たします。

ドリームグロウマスク（CC）33mL（本セット限定）



高保湿＆保護ケア。カメリアオイルやツボクサエキスがふっくら肌へ。

ドリームグロウマスク（RR）32mL



透明感*1とキメを整えるタイプ。グルタチオンやビタミンコンプレックスを配合。

ドリームグロウマスク（PF）32mL



ハリ・ツヤを与える大人肌向け。12種のペプチド配合でエイジングケアをサポート。

ドリームグロウマスク（HR）32mL



保水・保湿を叶えるオイルインタイプ。8種のヒアルロン酸と植物オイルでうるおい持続。

*１うるおいを与えて透明感をもたらす *4グルコノラクトン

購入できる店舗と展開

FEMMUE公式オンラインストア、楽天公式ストア、Cosme Kitchen全店、Biople全店をはじめ、@cosme TOKYO、イセタン ビューティーアポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフトなどで販売予定。

AmazonやZOZOCOSME、LINEギフトでも購入可能です。（一部取扱いのない店舗あり）

ホリデーシーズンに輝く肌を

「ウィンターコンプリートセット 2025」は、FEMMUEが贈る冬だけの特別なご褒美ボックス。

限定マスクを含む5種のシートマスクで、透明感やハリ、うるおいに満ちた肌へ導きます。大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのプレゼントにも最適♡

乾燥やくすみが気になる季節に、花々の恵みと最新テクノロジーが叶えるスキンケアで、肌も心も華やぐホリデーを過ごしてみませんか？