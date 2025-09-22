ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¾þ¤ì¤º¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥× Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡È3¡É¡¢ÂçÃ«¤Ï9ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡õ25ÀïÏ¢Â³½ÐÎÝ
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡¼3¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£9»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢25»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÈ¯¤Î£Å.¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ê25¡Ë¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤â2¿ÍÌÜ¤Î£Â.¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê37¡Ë¤¬3¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡¢ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î2ËÜ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£D.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤É¤³¤Ç¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¶¯¤¯ÂÇ¤Æ¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤Â¸ºß¡£ ¥»¥ó¥¿¡¼¤äº¸Ãæ´Ö¤ËÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹»þ¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±¡×¤È¸½ºß¤ÎÂçÃ«¤ÎÄ´»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï3¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç»î¹ç¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤Ë4Ç¯Ï¢Â³23²óÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤ÎT.¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ê24¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿1²ó¡¢Âè1ÂÇÀÊ¡¢Á´¤¯¥Ç¡¼¥¿¤Î¤Ê¤¤Åê¼êÁê¼ê¤Ë¡¢2µåÏ¢Â³¥«¡¼¥Ö¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È»ý¤Áµå¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æµ°Æ»¤ò³ÎÇ§¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³Ñ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
0ÂÐ0¤Î3²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢2µåÏ¢Â³¥·¥ó¥«¡¼¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ2¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò2µåÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤éºÇ¸å¤âÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥ÈÀµÌÌ¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ÎE.¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ê25¡Ë¤¬¹¥Åê¡¢5²ó¤Þ¤Ç15¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á¡¢7¤Ä¤¬»°¿¶¡£6²ó¤Ë¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢3ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥º¡Ê30¡Ë¤«¤é¤â»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Ø¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥Ò¥Ã¥È¡¢9»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢26»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
0ÂÐ0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë6ÈÖ¡¦M.¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê32¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ØÀèÀ©¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¹¥Åê¤Î¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ë¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç7ÈÖ¡¦M.¥í¥Ï¥¹¡Ê36¡Ë¤¬¥µ¡¼¥ÉÁ°¤ØÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂÇ¡¦T.¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê30¡Ë¤¬¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç3ÎÝÁö¼Ô¤¬Ìá¤ì¤º¤Ë¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
8²ó¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿2¿ÍÌÜ¡¢B.¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê37¡Ë¤¬Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¤ÎP.¥Ù¥¤¥ê¡¼¡Ê26¡Ë¤Ë¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¡¢1»àËþÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥º¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¡¢¤µ¤é¤ËÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢1ÂÐ3¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä3¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤ÎJ.¥ë¥±¡¼¥·¡¼¡Ê32¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢5µåÌÜ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¢ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤ò¾þ¤ì¤º¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï3¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
