◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-2 巨人(21日、バンテリンドーム)

中日は本拠地最終戦で巨人に勝利。試合後にはセレモニーが行われ、井上一樹監督はチームや自身についての反省を示すとともに、ファンへの感謝を示しました。

60勝75敗2分けでBクラスに沈んでいる中日。グラウンド内に用意されたマイクの前に立った井上監督は、「チームスローガンは常にポジティブに戦っていこうと『どらポジ』にしましたが、振り返ってみると私自身が『どらネガ』のようになってしまった月日があったのも確かです」と苦悩の日々を明かしました。

「ただ、投手も野手も牛歩、ゆっくりの歩みではありますが、少しずつ成長してくれていると思っています」と選手たちの成長をたたえる言葉も発し、ファンから大きな拍手が起きました。

2026年に球団創立90周年を迎えることにも言及した井上監督。「皆さんの声援をこれからも励みとし、そして来年はさらに皆さんが興奮して夜も眠れない、職場で、学校で、家庭で、ドラゴンズの話題満載、そんな1年を皆さんに届けられるよう私たち頑張って参ります」と来年への強い意欲を示しました。