● ドジャース 1−3 ジャイアンツ ○

＜現地時間9月21日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースがレギュラーシーズンの本拠地最終戦に逆転負け。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、9試合連続安打を記録した。

ジャイアンツ先発は2年目右腕マクドナルド。初回の第1打席はカウント1-2から外角ボールゾーンに逸れるシンカーに手を出して空振り三振。3回裏の第2打席はカウント2-2から内角低めボールゾーンのカーブで右直に倒れた。

両軍スコアレスの6回裏、先頭での第3打席はカウント2-2から外角低めボールゾーンに沈むチェンジアップにバットを折られながらも、しぶとくライト前に運んで安打。しかし、遊撃手アダメスの好守備により2番ムーキー・ベッツが併殺に打ち取られ、得点には繋がらなかった。

ドジャースは7回裏、6番マイケル・コンフォートの先制適時打で均衡を破るも、直後の8回表に2番手右腕ブレーク・トライネンが3失点で逆転を許した。2点ビハインドの8回裏、無死一塁で第4打席を迎えた大谷は、3番手左腕ルケーシーの前に空振り三振。後続も倒れ、無得点に終わった。

そのまま9回裏も三者凡退に終わり、同地区4連戦のスイープはならず。2位パドレスが同日の試合に勝利したため、地区優勝マジックは変わらず「3」。中1日を開け、現地時間23日からダイヤモンドバックス、マリナーズと締めの敵地6連戦を行う。

この試合の大谷は4打数1安打、2三振という内容で9試合連続安打、26試合連続出塁をマーク。今季成績は打率.283、53本塁打、OPS1.015となっている。