◆米大リーグ ロイヤルズ５―８ブルージェイズ（２１日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

ブルージェイスが２１日（日本時間２２日）、敵地でのロイヤルズ戦に勝利。９０勝６６敗で２年ぶりのプレーオフ進出を決めた。近年は優勝候補に挙がりながら、昨年は７４勝８８敗でア・リーグ東地区最下位に沈んだブ軍が復活。昨年日本ハムで現役を引退、２０２２年に在籍したブ軍のベースボール・オペレーション補佐に就任し、作戦や調査、分析などを担った加藤豪将氏に強さの秘密を聞いた。

「メジャーでプレーした時間は短かったので、比較は難しいですけど、ストラクチャー（組織の構造）が生まれたと感じます。結果が出なくても、例えばバッティングなら、いい打席、いいスイングを求めることに集中して、試合に臨むという個性が出てきた」

ポプキンス新打撃コーチが就任。打席の質向上を重視し、一発狙いより、出塁を目指した。走者を得点圏に進め、確実に返す、状況に応じた打撃を象徴するのが、スプリンガーだ。バットスピードは昨年の７１・９マイル（約１１５・７キロ）から７３・７マイル（約１１８・６キロ）に上昇。バレル率（＝長打性打球率）もアップ。ハードヒット率４７・３％はキャリアハイになった。ゴロ率は４９・８％から３８・４％に減った。

「４月、５月と結果が出なくて苦しかったけれど、チームの考え方がしっかりしていたので、軸が出来たのは、大きいと思います」と加藤補佐は、打者の心構えに着目する。

５月２８日には首位に最大８ゲーム差がついたが、ブレない哲学がチームを軌道に乗せていった。後半戦の打率３割３分３厘のゲレロ、１８本塁打９４打点のビシェットらも絡んだ。

一方で昨年、防御率＆奪三振率でメジャー２９位と苦戦した中継ぎには、ホフマンとガルシアが加入。ロドリゲス、リトルも安定し、延長戦では１０勝４敗と強さを見せた。７月にはガーディアンズから先発ビーバーを獲得、夏場の補強にも成功した。トレード会議にも参加した加藤補佐は「今まで見られなかった部分が見れました。選手側の立場から見る野球とは少し違っていて、フロント側がどう野球を捉えているのか、コーチ陣がどういう風にシーズンに臨んでいるのか、色んな目線があることが分かりました。どうすればチームがもっと良くなるのか、色んな角度から考えるのはとても楽しかったです」と振り返る。

次に目指すは、２０１５年以来７度目のア・リーグ東地区優勝。日本人スタッフは、縁の下の力持ちとしてチームの躍進を支えている。