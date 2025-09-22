◆米大リーグ ドジャース１―３ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが、レギュラーシーズン本拠地最終戦で逆転負け。連勝が「４」で止まり、同２位のパドレスとはのゲーム差が「３」に縮まった。４年連続の地区優勝へマジックは「３」のまま。最短Ｖは変わらず２３日（同２４日）となっている。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は６回にバットを折られながら最後は右手一本で右前打を放ち、今季最長の連続試合出塁を「２６」に伸ばした。３戦連発の５４号で昨季の自己最多に並ぶことは次戦にお預けとなり、シュワバー（フィリーズ）との本塁打王争いでも単独トップ浮上はならなかった。４打数１安打２三振でドジャースタジアムでのレギュラーシーズンの戦いを終えた。

試合は６回まで両軍無得点だったが、７回無死一、二塁から６番コンフォートの左前適時打で先制。しかし、直後の８回には２番手トライネンがベイリーに同点適時二塁打を浴び、なおも１死満塁でアダメズに押し出し四球、さらには内野ゴロの間に１点を追加されて一挙３失点で逆転を許した。球場はブーイングに包まれた。リリーフ陣の不安定さをまたも露呈した。

この日で今季の観客動員数が４０１万２４７０人となり、球団史上初めて４００万人を超えた。１試合平均４万９５３７人と数多くのファンが足を運び、大谷らに声援を送った。試合前にはロバーツ監督が「今年は浮き沈みの激しい感情的な年だったにも関わらず、毎日応援に駆けつけてくれたのは信じられないほど素晴らしいことだ」などと話していた。