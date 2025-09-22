◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）観衆６１７

プロレスリング・ノアは２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」を開催した。

同大会は公式リーグ戦最終戦。前日２１日の浜松大会終了時点でＡブロックは、勝ち点８でＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡ、前年覇者の清宮海斗、「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮、藤田和之の４人が並ぶ大混戦となっていた。

第７試合で清宮は１勝５敗の元ＧＨＣジュニア王者のダガと対戦。試合を支配したが最後は一瞬の隙をつかれ前方回転エビ固めで丸め込まれ敗れ、優勝戦進出を逃した。

バックステージで清宮は「ああ、クソー！」とうなだれ「ああ…これで…もうポスターのど真ん中とか、横向いてるとか、もう何にも言えないですよね？」と大会中に会社に対しＴシャツのデザイン、ポスターへ異議を唱えていた自身を哀愁漂う「横顔」で反省した。

続けて「ああ、クソー。いや、でも、僕はあきらめないですよ。絶対あきらめないですから。自分の力で！ もう一度這い上がって、全員見返してやりますよ」と再起を誓い「チクショー！」とコウメ太夫ばりの絶叫を残し宇都宮の闇へ消えた。

９・２３後楽園ホールの優勝戦は、Ａブロック１位の北宮とＢブロックを勝ち抜いたジャック・モリスが激突する。

◆９・２１宇都宮大会全成績

▼「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ｂブロック代表決定戦 時間無制限１本勝負

○ジャック・モリス（１０分２６秒 タイガードライバー→エビ固め）ガレノ●

▼「同」Ａブロック公式戦

○遠藤哲哉（４勝３敗＝勝ち点８）（１５分０２秒 変型シューティングスタープレス→エビ固め）ＫＥＮＴＡ（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼同

○マサ北宮（５勝２敗＝勝ち点１０）（１２分４４秒 ストラングルホールドγ→レフェリーストップ）藤田和之（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼同

○ダガ（２勝５敗＝勝ち点４）（１０分２７秒 前方回転エビ固め）清宮海斗（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

○リッキー・ナイトＪｒ．（５勝２敗＝勝ち点１０）（９分４４秒 逆さ押さえ込み）丸藤正道（５勝２敗＝勝ち点１０）●

▼同

○ガレノ（５勝１敗１分＝勝ち点１１）（６分１４秒 ガレノスペシャル→片エビ固め）拳王（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼「同」Ａブロック公式戦

○征矢学（３勝４敗＝勝ち点６）（７分０８秒 弾道→エビ固め）佐々木憂流迦（２勝５敗＝勝ち点４）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

○稲葉大樹（２勝５敗＝勝ち点４）（１０分２１秒 クラウチングパッション→片エビ固め）晴斗希（１勝６敗＝勝ち点２）●

▼６人タッグマッチ

ＨＡＹＡＴＡ、小峠篤司、○星野良（８分１８秒、カンクーントルネード→エビ固め）宮脇純太、小田嶋大樹、ブラックめんそーれ●

▼６人タッグマッチ

ＡＭＡＫＵＳＡ、アレハンドロ、○カイ・フジムラ（６分５７秒 ハットトリック）ジャック・モリス、ドラゴン・ベイン●、アルファ・ウルフ