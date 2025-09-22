

7月27日・NHKホールでのもの（C）HIRO EDWARD SATO

デビュー40周年記念コンサートツアーを開催中の歌手で俳優の南野陽子（58）が21日、J:COMホール八王子の公演で、11月27日（木）東京・NHKホールでの追加公演を発表した。終演後スクリーンに「11月27日（木）NHKホール追加公演決定！」と映し出されたサプライズ発表に、詰めかけた観客からは大きな歓声が沸き起こり、会場は祝祭ムードに包まれた。

同ツアーは7月27日のNHKホール公演を皮切りに全国各地で開催。各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼んでいる。「吐息でネット」「楽園のDoor」などの全シングル24曲で構成され、当時の衣装や演出を再現するステージが話題となっている。

南野は「多くの皆さんと、懐かしく楽しい時間が過ごせてもう大満足だったのに追加公演だなんて…。こんなことがあって良いのでしょうか。大感謝です！プラスの何かを考えないと！！」とコメント。

追加公演のチケット発売詳細は公式ホームページやSNSで後日発表される予定。

10月26日（日）にはファンクラブイベント、12月からは初のディナーショーを各地で開催することも発表されている。

デビュー40周年記念コンサートツアー「YOKO MINAMINO 40th Anniversary〜ALL singles〜“楽園のDoor”」日程

「YOKO MINAMINO Christmas Dinner Show 2025」

7月27日（日） NHKホール（東京）7月31日（木） 福岡国際会議場（福岡）8月9日（土）・8月10日（日） NHK大阪ホール（大阪）8月16日（土） Niterra日本特殊陶業市民会館（愛知）8月23日（土） 電力ホール（宮城）8月26日（火） LINE CUBE SHIBUYA（東京）9月21日（日） J:COMホール八王子（東京）追加：11月27日（木） NHKホール（東京）12月1日（月） ホテル日航金沢

鶴の間12月18日（木） グランドプリンスホテル新高輪

大宴会場 飛天 12月26日（金） ホテルニューオータニ大阪 宴会場「鳳凰」12月28日（日） グランドハイアット福岡