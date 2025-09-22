ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
Ãæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡Ë¡Ê9·î¡Ë10:00
Í½ÁÛ¡¡3.0%¡¡Á°²ó¡¡3.0%¡ÊÃæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡¡1Ç¯¡Ë)
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.5%¡ÊÃæ¹ñºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ê¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¡¡5Ç¯¡Ë)
¡Ú¹á¹Á¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê8·î¡Ë17:30¡¡
Í½ÁÛ¡¡1.0%¡¡Á°²ó¡¡1.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
¹Û¹©¶ÈÀ½ÉÊ²Á³Ê¡Ê8·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.7%¡Ê¹Û¹©¶ÈÀ½ÉÊ²Á³Ê¡¦Á°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡Ê¸¶ºàÎÁ²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë23:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡-15.2¡¡Á°²ó¡¡-15.5¡Ê¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
