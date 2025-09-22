ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
10:00¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¹ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢²¼±¡·ÐºÑ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ
13:00¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ë¤è¤ë½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¡ÊÅÞËÜÉô¡Ë
17:00¡¡¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÁí¹çÉ¾µÄ²ñ½ÐÀÊ
22:45¡¡NYÏ¢¶äÁíºÛ¡¢²ÃÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢±ÑÃæ¶ä¥Ô¥ë»á¡¢ECB¥ìー¥ó»á¡¢BIS¡¦ECB¡¦SUERF¶¦ºÅ¡Ö¶âÍ»À¯ºöÏÈÁÈ¤ß¡×Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
23:00¡¡¥à¥µ¥ì¥à¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¡¡ ¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¡¢Î×»þ²ñ¹ç³«ºÅ
23Æü1:00¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢NY¥¨¥³¥Î¥ß¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥Ï¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÏ¢¶ä¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
3:00¡¡¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡ÊLSE¡Ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨¡¡
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È²ñµÄ¡ÊSDIM¡Ë¡×¡ÊNY¡¢26Æü¤Þ¤Ç¡Ë
ASEAN·ÐºÑÂç¿Ã²ñµÄ¡Ê¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡¢28Æü¤Þ¤Ç¡Ë
23Æü
½©Ê¬¤ÎÆü½ËÆü¤ÇÅìµþ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì
17:00¡¡¥ß¥å¥éー¡¦¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢·ÐºÑÍ½Â¬¸øÉ½
18:00¡¡¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
22:00¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
22:45¡¡¥³¥Ã¥Ïー¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢²¤½£¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
23:00¡¡¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
23:25¡¡¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¼çºÅ¡Ö¶âÍ»¤ÎÌ¤Íè¡×½ÐÀÊ
24Æü1:35¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
2:00¡¡ÊÆ2Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê690²¯¥É¥ë¡Ë
3:30¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥à²ÃÃæ¶äÁíºÛ¡¢µ¼Ô²ñ¸«
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÎ©¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡¦¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¡ÊÅÞËÜÉô¡Ë
¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¡ÊNY¡¢29Æü¤Þ¤Ç¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ±éÀâ
OECDÃæ´Ö·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·È¯É½
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
