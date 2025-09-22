¼¡´üÁíºÛ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥È¥Ã¥×¤Ï¹â»Ô»á¡¢ÅÞ°÷¿Íµ¤¤Ï¾®Àô»á¡¡¤¤ç¤¦¼«Ì±ÁíºÛÁª¹ð¼¨
ËèÆü¿·Ê¹¤äÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡´üÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥È¥Ã¥×¤Ï¹â»Ô»á¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¾®Àô»á¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ëÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¾®Àô»á¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£µîÇ¯ÀÐÇË¼óÁê¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á41%¤¬¾®Àô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤È²óÅú¡£
¤¤ç¤¦¤Ï13»þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ë¤è¤ë½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£23Æü¤ÏÅÞËÜÉô¤Ç½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¡¢24Æü¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç±éÀâ²ñ¤ÈÆ¤ÏÀ²ñ¡¢26Æü¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç±éÀâ²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
