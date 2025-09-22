秋の絶景として名高い、奥日光の紅葉。しかし、その美しさを一目見ようと多くの人が訪れるため、週末の道路渋滞は避けられません。そんな悩みを解決する特別な列車が、今年も運行されます。

東武鉄道は2025年10月から11月にかけて、臨時夜行列車「日光紅葉夜行」を計6日間運転します。深夜に都心を出発し、渋滞知らずで早朝の奥日光に到着できるこの列車は、まさに“紅葉狩りの賢い選択肢”。今回は、快適な特急リバティで向かう「日光紅葉夜行」の運行日や料金、選べる3つの旅行プラン、そして予約方法まで、その魅力をご紹介します。

なぜ人気？「日光紅葉夜行」5つの魅力

ただの夜行列車ではない、このツアーが多くの旅行者に選ばれる理由を5つのポイントで解説します。

1. 最大の敵「交通渋滞」を完全回避：深夜に鉄道で移動するため、紅葉シーズン最大の悩みである日光周辺の道路混雑に巻き込まれる心配がありません。

2. 混雑前の「早朝の絶景」を独り占め：多くの観光客が到着する前の静かな時間帯に、中禅寺湖や竜頭の滝といった名所を巡ることができます。

3. 到着後も車内で仮眠OK：東武日光駅には深夜2:16に到着しますが、そのまま朝4:20頃まで車内で休憩できるため、体を休めてから活動を開始できます 。

4. 快適な特急「リバティ」車両： 全席コンセントと「TOBU FREE Wi-Fi」を完備した快適な車両で移動できます 。追加料金1,000円で2席を1名で使える「ゆったり2座席利用プラン」も人気です。

5、セットでお得な限定特典：各プランには、日光自然博物館の入場料割引や、中禅寺湖遊覧船の割引など、旅をさらにお得に楽しむ特典が付いています 。

深夜発で混雑を避け、早朝の絶景を満喫

「日光紅葉夜行」は、浅草駅を23時45分に出発し、北千住駅、新越谷駅、春日部駅からも乗車が可能。終点の東武日光駅には深夜2時16分に到着しますが、そのまま列車内で4時20分頃まで仮眠をとることができます。早朝に東武日光駅に到着した後は、接続する路線バスを利用して中禅寺湖や竜頭の滝、戦場ヶ原といった紅葉の名所へスムーズにアクセスでき、混雑のピークを避けてゆったりと大自然を満喫できます。

Wi-Fi・コンセント完備の特急リバティで快適な旅

使用される車両は500系の特急リバティで、1編成3両で運行されます。車内は「TOBU FREE Wi-Fi」が完備され、各座席にコンセントも設置されているため、スマートフォンなどの充電を気にすることなく移動時間を過ごせます。さらに、追加代金で1名が2座席を利用できる「ゆったり2座席利用プラン」も用意されており、隣の席を気にすることなく、よりリラックスした空間で目的地まで向かうことができます。



旅のスタイルで選べる3つの旅行プラン

この列車は東武トップツアーズの旅行商品として販売され、利用者のニーズに合わせた下記3つのプランが設定されています。各プランには、日光自然博物館の入場料割引などの特典も含まれています。

往路片道プラン

往路の特急券と東武日光駅〜湯元温泉までの片道バス乗車券などがセットになっています。浅草駅発の場合の料金は、大人5,600円〜7,200円・子ども3,800円〜4,800円です。

往復プラン

往復の乗車券・特急券に加え、2日間有効の湯元温泉フリーパスが付きます。浅草駅発の場合の料金は、大人7,800円〜9,800円・子ども5,700円〜6,200円です。

電車プラン

バス乗車券が不要な方向けに、往復の鉄道利用のみがセットになっています。浅草駅発の場合の料金は、大人4,600円〜6,200円・子ども3,300円〜4,300円です。

臨時夜行列車「日光紅葉夜行」概要

運転日は2025年10月18日(土)、24日(金)、25日(土)、31日(金)と、11月2日(日)、7日(金)の計6日間。浅草駅を23時45分に出発⇒北千住駅（24:00発）⇒新越谷駅（24:14発）⇒春日部駅（24:30発）を経由し、終点の東武日光駅には2時16分に到着します。各日の定員は92名です。各プランに1,000円の追加をすると「ゆったり2座席利用プラン」を利用できます。

商品は東武トップツアーズの各支店やWEB販売センターで、各出発週の金曜日17時まで販売されます。各出発日とも定員は92名と限られ、予約は9月18日(木)から開始されています。この秋、紅葉狩りを計画している方は、早めの申し込みをおすすめします。

息をのむほど美しい奥日光の紅葉を、最も快適かつ効率的に楽しむために生まれた臨時夜行列車「日光紅葉夜行」。交通渋滞のストレスから解放され、清々しい早朝の空気の中で絶景と向き合う時間は、きっと忘れられない秋の思い出になるはずです。

（画像：東武鉄道、東武トップツアーズ）

