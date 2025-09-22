壮絶な復讐劇で話題を呼んだドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレ東系）が、いよいよ最終回を迎える。物語を掻き回し、視聴者を釘付けにした悪女・藤村花梨。その強烈なキャラクターを体現したのが、宮本茉由だ。役作りの裏側から、「性格も変わった」と語るほど役が自身の人生観に与えた影響など、今の宮本の思いをたっぷりと語ってもらった。

●悪女役も「“人からどう思われるか”があまり気にならない」

――今回は、あざとさもある“ザ悪女”な役どころです。反響はいかがですか？

宮本茉由（以下、宮本）：友達もハマって観てくれていて、うれしいです。私を知っている人からは、「性格が全然違うので面白い」と言われますね。ただ母は、やっぱり娘なので「復讐されるのが悲しい」と言っていました（笑）。

――いち視聴者としては、宮本さんにはクールで仕事ができる女性役のイメージが強かったので新鮮でした。

宮本：演じていても、すごく楽しかったです。自分には花梨の要素がまったくないので、ギアを上げて「私は花梨だ！」と思いながら。彼女の悪い部分は置いて、自分を100%ありのままに出せる花梨はすごくかわいいんですよね。もしも悪い方向ではなく、いい方向に自分を出せたとしたら、素直でピュアな子だったんじゃないかなと思います。

――演じるにあたって、最初は戸惑いもありましたか？

宮本：実はクランクインが、学生時代のシーンだったんです。その撮影が、結構パンチが強くて……。トリンドル玲奈さんとも「はじめまして」だったんですが、ビンタするシーンもあったりして、すごく大変でしたね。

――はじめましてでバチバチの状態。さらにはお互いに学生服姿という、あまりない状況ですよね（笑）。

宮本：そうなんですよ（笑）。実は、去年の年末にあった事務所の晴れ着撮影会で、「悪役と制服を着る役をやりたい」と言ったんです。そのときには本当に何も決まっていなかったので、「言ったら叶っちゃった！」と驚きました。

――そんなに早いスパンで実現すると、「もともと決まってたんじゃない？」と思われてしまいそうですよね（笑）。以前から、学園ものに憧れがあったのでしょうか？

宮本：20代の頃には学園ものもやりたいと思っていたんですが、結局やれずにここまで来てしまって。「さすがにもう制服は着れないぁ」と思っていたので、すごくうれしかったです。当日は写真もいっぱい撮ってノリノリだったんですけど、後から放送を観て「大丈夫かな」とは思いました（笑）。

――（笑）。今回悪女役を演じてみて、お芝居について感じたことはありましたか？

宮本：最初から悪女を貫いていたので、やりやすかったのかな、とは思いますね。“途中でいい人が悪になる”という流れだと難しいと思うんですが、花梨はずっと悪なので（笑）。演じるときには語尾をちょっと伸ばしたり、あえて仕草をつけたり、目の動きをオーバーにしたり。男性の中には騙される人がいるかもしれないけど、女性が観たら「ウザッ」と思うような加減でできたらいいなと思っていました。

――私は今、宮本さんを前にすると「花梨様だ！」という感覚なんですが、悪女のイメージがつくことに対して不安などはありませんでしたか？

宮本：たとえどんなイメージでも、私は“人からどう思われるか”があまり気にならない性格で。自分の周りにいる人、それから自分を好きでいてくれる人がわかってくれればそれでいい、と思えるタイプなんです。もちろん「芝居が下手」とか思われるのはつらいですけど、役のイメージで「早く復讐されろ！」と思われることは、全然大丈夫です（笑）。

――たしかに、それだけ宮本さんが花梨というキャラクターにマッチしていて、視聴者が作品に入りこめているということですもんね。撮影中、現場で印象的だったことはありますか？

宮本：本当にみなさんいい人で、プライベートのお話もたくさんしました。素敵な人たちに出会えた作品だったなって思います。

――そして、ドラマはいよいよ最終回を迎えます。

宮本：ここまで花梨の“ウザさ”に翻弄されていた方々にとって、すごく爽快な最終回になると思います。ぜひ楽しみにご覧いただきたいです！

●「宮本茉由でよかった」と思ってもらえるように

――宮本さんは2015年にモデルとして芸能界デビュー。今年でちょうど10周年を迎えられました。

宮本：事務所に入った10年前は、『CanCam』でのデビューが決まったり、新相鉄ビル（相鉄ジョイナス）の広告が決まったり、「芸能界ってすごい！」という気持ちでした。深くは考えずに、「なんだか離れた世界に入っちゃったなぁ」とふわふわしていたと思います。

――そこから3年後に俳優デビューされていますが、もともと女優志望だった？

宮本：モデルさんになりたくて事務所に入りました。でも演技レッスンは受けていて、お稽古をするうちに興味が湧いてきました。

――俳優業への思いは、当時から今にかけてどう変わりましたか？

宮本：最初に『リーガルV～元弁護士・小鳥遊翔子～』（テレビ朝日系）という作品に出させていただいたんですが、今はお亡くなりになってしまった松田（秀和）監督に、きっと私がふわふわしていることがバレていたんですよね。持ち道具さんが写真や手帳を持たせてくれて、私は“渡されたから”持っていたんです。そうしたら「それ、なんで持ってるの？」と言われて。私は“渡されたから”としか考えていなかったので、「感情を持たなきゃダメだ」とものすごく怒られました。当時は泣きながら帰りましたけど、そこから意識が変わって、「この役をやりたくてもやれない人が大勢いるかもしれない。この役に選んでもらったからには、120%の力でやらなきゃいけない」と。それ以来お会いできなかったんですが、松田監督との出会いはとても大きかったと思います。

――デビュー作でその出会いがあったというのも、運命ですよね。俳優志望ではない中で、そんな厳しい経験を経てお芝居を続ける決意をされたことが素晴らしいなと。

宮本：当時の現場マネジャーさんには、泣きながら「もうイヤだ！ 絶対にドラマなんてやらない！」と言ったと思います（笑）。もちろん、本気じゃなかったとは思いますけどね。たくさんの役者さんがいる中で、こうして選んでいただいている。だからこそ、他のどの女優さんがやるよりも「宮本茉由でよかった」と思ってもらえるように、精一杯演じたいなと思っています。

――デビュー当時と今で、目指す女優像に変化はありますか？

宮本：私は理想像を作ると、そこにすごく寄っちゃうんですよ。それによって柔軟性がなくなったりもするので、あえて決めないようにしています。

――では、目標もあまり立てずに？

宮本：本当に今日、明日の目標しか立てないですね。「今いただいているお仕事を精一杯がんばったら、きっと次につながるだろう」と思いながら、今できることを精一杯やろうって。一人でも多くの人の心に残る作品に出られたら、それでいいのかなと。もちろんトロフィーとかをもらえたら、すごくうれしいですけどね（笑）。

――評価だけがすべてではないというのは、先ほどの「周りからどう思われても気にしない」というお話にも通じるのかなと感じますが、その性格は昔から？

宮本：たしかに、子どもの頃から周りに何を言われても気づかないタイプで、「絶対にこの子と一緒にいたい！」ということもなかった気がします。一人でいたら声をかけてくれる友達がいて、その子と遊んで……。今でも、あまり友達は多くないほうだと思います。

――いい意味で、執着がないというか。

宮本：そうなんです。でも、最近それってよくないかなとも思っていて。花梨を演じて、「もうちょっと感情のバリエーションを増やしたいな」と思うようになりました。花梨は本当にワンシーンの間に喜怒哀楽がボコボコと湧き出てくるので、理解できないし、演じていて疲れるんですよ。でも、それを12話やっていると、だんだんと自分も引っ張られていって。そのおかげで考え方も変わって、花梨を演じる前と今では、性格もちょっと変わった気がします。

――そういった経験は、今までになかった？

宮本：まったくなかったですね。私は普段、プライベートと仕事を分けられるほうなんです。でも、花梨は強烈すぎて（笑）。今は抜けてると思いますが、撮影期間は花梨寄りになっちゃうこともありました。ひどい言葉は言わないですけど、「ええ～、茉由もそうするぅ」みたいな（笑）。そのときは、さすがに「ヤバい、これが続いたらどうしよう」と焦りました。

――すごくかわいいですけど、ご自身からすると「自分はどこ？」と思いますよね（笑）。でも、それによって感情が豊かになったと。

宮本：そうですね。感情表現が前よりもできるようになったし、少しはバリエーションも増えたかなと思います。

――ご自身と花梨はまったく違うというお話もありましたが、本当の宮本さんはどんな方なのでしょう？

宮本：ぐうたらするのが、世界で一番好きです。のび太くんになりたいというか、家にドラえもんがいて、なんでもポケットから出してくれたらいいのになって（笑）。

――想像と違いすぎて、ちょっとびっくりしています（笑）。

宮本：友達が誘ってくれたら外にも出ますけど、基本的には家の中でYouTubeやNetflixを観たり、お菓子をポリポリ食べたり……。洋服もデニムにTシャツのようなスタイルが好きだし、ちょっとお腹が空いたら「コンビニ行こう」という感じです（笑）。

――まったく想像ができないです。きっと視聴者の中にも、宮本さんにはクールで完璧なイメージを抱いている方が多いと思いますよ。

宮本：普段は本当にぐうたらしているので、役でおしゃれな服を着せてもらって、“素敵な女性”というイメージを抱いてもらえるのはありがたいです。実際には、カップ焼きそばをパジャマ姿で食べたりしているので。言っちゃったから、いろいろとバレちゃいますね（笑）。

●30歳になって軽くなった心

――勝手ながら、とても親近感が湧きました（笑）。あらためて、デビューからの10年を振り返ってみていかがですか？

宮本：今年30歳になりましたが、すごく心が軽くなって、悩みの種のようなものも自然と離れていった気がします。そう考えると、20代はすごく大変だったな、とも思いますね。

――というと？

宮本：今は違うからこそ思うんですが、自分が「理想だな」と思ったことができない場面が多かったんです。もちろん悔しい思いもしたけれど、そう感じたからこそ「新しい挑戦をしたい」とか、自分でいろいろと考えることができるようになったのかなと思います。今年は口にした願いが叶ったり、素敵な役や共演者さんに出会えたり、新しい自分も見つけられたりして。今がすごく楽しいです。

――では、ここから歳を重ねていくことについてはどんな思いがありますか？

宮本：私、（手相の）生命線が短いんですよ。今まではそれに抗おうとせず、「まあ、しょうがないか」と思いながら生きてきたんですけど、『レプリカ』の撮影が終わってから、ちょっと長生きしたいなと思うようになって。今、必死に生命線を爪で削って延ばしています（笑）。花梨を演じてから本当に考え方が変わって、「この人生をもっと楽しもう」と思うようになりました。

――そのために、今できることは生命線を伸ばすことだと（笑）。

宮本：実はちょっと成果が出始めていて、長生きの兆しが見えてきました（笑）。

――（笑）。でも、本当に花梨役の前後で、ものすごい変化があったんですね。

宮本：そうですね。「流れに身を任せよう」という20代だったけど、30代は「いや、自分で人生を変えてみせよう」って。そんな気持ちになったので、行動力も上がったと思いますし、もうちょっとぐうたらしないで生きていきたいですね。

――ここから10年のご活躍も楽しみですが、どんな30代にしたいですか？

宮本：人って「幸せになりたい」と思えば思うほど、そう感じなくなったりするじゃないですか。でも、たとえば風邪を引くと「健康なだけで幸せ」と思えたりもする。毎日ご飯が食べられたり、ふかふかのベッドで眠れたり、疲れたら温かいお風呂に入れたり。そういう小さな幸せを当たり前だと感じずに、感謝して過ごせる30代にしていきたいです。

（文＝nakamura omame）