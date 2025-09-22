¥Ð¥ë¥»¥í¥Êvs¥Ø¥¿¥Õ¥§ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¡Û(Estadi Johan Cruyff)
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê 3-0(Á°È¾2-0)¥Ø¥¿¥Õ¥§
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ð]¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹2(15Ê¬¡¢34Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â(62Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ð]¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã(32Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó(54Ê¬)
[¥Ø]¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(3Ê¬)¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥½(42Ê¬)¡¢¥¸¥§¥Í(44Ê¬)¡¢¥Û¥»¡¦¥Ü¥ë¥À¥é¥¹(44Ê¬)¡¢¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥¢¥Ö¥«¥ë(58Ê¬)
´Ñ½°:5,711¿Í
