¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¡Û(Estadi Johan Cruyff)

¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê 3-0(Á°È¾2-0)¥Ø¥¿¥Õ¥§

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥Ð]¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹2(15Ê¬¡¢34Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â(62Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥Ð]¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã(32Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó(54Ê¬)

[¥Ø]¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(3Ê¬)¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥½(42Ê¬)¡¢¥¸¥§¥Í(44Ê¬)¡¢¥Û¥»¡¦¥Ü¥ë¥À¥é¥¹(44Ê¬)¡¢¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥¢¥Ö¥«¥ë(58Ê¬)

´Ñ½°:5,711¿Í