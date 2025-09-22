数々の乱闘を止めてきたセキュリティーが、BreakingDownオーディションに電撃登場。地下格王者をカウンターの右フックで衝撃ワンパン“前のめり”KO。朝倉未来が「華がある」と評価するほどの実力をスパーリングで見せつけた。

【映像】右カウンター“一撃”で衝撃の“前のめり”KO

21日、朝倉のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）オーディションの最新回の様子が公開された。

今回、セキュリティのTシャツを身にまとった「賢民」が登場。実際にセキュリティー業務に就いているとのことで、「ちょっと１個言いたいんだけど、毎回くだらない揉め合いするのはいいんだけど、セキュリティー入っても続けてるやついるじゃん。手を出さないからって舐められてるのかなって」と、ひな壇を見回しながら“忠告”。文句も言わずに乱闘を止め続けたセキュリティーの代表として挑戦状を叩きつけにきた形だ。

それを聞いた朝倉が「誰か彼と（スパーリング）やりたい人いる？」と同じグループの面々に聞いたところ、地下格闘技現役チャンピオンの「LEO」が名乗り出る。

朝倉が「華があるんで育てたいですね」と期待感を込めた試合は、その想像を超えてくるような結末だった。お互いジャブを打ち合った後、LEOが右ストレート。それをかわした賢民がカウンターで放った右フックがものの見事に顔面をとらえ、LEOは前のめりに崩れ落ちる。

見ていた白川陸斗は「えっぐいな」、朝倉も「この試合面白かったですね」と評価。 本戦出場が決定し、沖縄出身の“やんばるの狂拳”こと太陽とMMAルールで戦うことが決定した。

その賢民だが、バックグラウンドは格闘技大会「益荒男」でキック＆MMAの王者にも輝いた実力者。“セキュリティー最強説”が当日証明されるのか、注目が集まる。