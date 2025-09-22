¥¿¥ê¥Ð¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡È¥¢¥Õ¥¬¥ó´ðÃÏÊÖ´Ô¡É¤òµñÈÝ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î´ðÃÏ¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¿¥ê¥Ð¥óÂ¦¤Ï¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥ê¥Ð¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡È¥¢¥Õ¥¬¥ó´ðÃÏÊÖ´Ô¡É¤òµñÈÝ
¡¡¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤Î¥Õ¥¡¥·¥Õ¥Ç¥£¥ó·³»ÊÎá´±¤Ï21Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ð¥°¥é¥à´ðÃÏ¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤À¡£²æ¡¹¤ÏÃ¯¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡¢°µÀ©¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Í×µá¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï21Æü¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¶¨µÄÃæ¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥·¥Õ¥Ç¥£¥ó»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÎÎÅÚ¤ò1¥¤¥ó¥Á¤â¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤Î¥Õ¥£¥È¥é¥ÈÉûÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²áµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¼çµÁ¤È¹çÍýÀ¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºö¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¥«¥Ö¡¼¥ë¤ÎËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥°¥é¥à´ðÃÏ¤Ï¡¢2001Ç¯¤ÎÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¼çÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÅ±Âà¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÂ¦¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë