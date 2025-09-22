¡ÖÉÝ¤¤ÅÝ¤ìÊý¡×¾ÅÆîDF¡¢¶¯ÎõÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤¬´éÌÌÄ¾·â¢ªÅ¾ÅÝ¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ 3¡¼1 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ê9·î20Æü¡¿ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤¬´éÌÌÄ¾·â¤Î½Ö´Ö
¡¡ÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤¬´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î17Ê¬¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÎMF°ð³À¾Í¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢ÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤¬¾ÅÆî¤ÎDFÃæÌî¿ºÈ¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£ÃæÌî¤Ï¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢ÇØÃæÂ¦¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¤Î¡Ö¿³È½¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ó¤Çº£Àá¤òÃ´Åö¤·¤¿¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ï¥á¥É¼ç¿³¤Ï¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤òÃæÃÇ¡£Æ¬Éô¤Ø¤Î·ã¤·¤¤¾×·â¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï´é¤äº¸¼ª¤ÎÊÕ¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢´é¤òÏÄ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²òÀâ¡¦±Ê°æÍº°ìÏº»á¤¬¡Ö³Ü¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ëÃæ¡¢ÃæÌî¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼£ÎÅ¡¦³ÎÇ§¤Î´Ö¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿´ÇÛ¤ÎÌÜÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÖÃæÌî¤Î¥¢¥´¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤±¤ÉÇ¾¿Ìâ»¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤ÅÝ¤ìÊý¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢°ìÅÙ¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é»î¹ç¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿J¥ê¡¼¥°¡Ë