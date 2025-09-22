「絶対買うと決めてた！」【UNIQLO：C】大人ユニ女の「リアルバイアイテム」

日常着にエレガントな要素を落とし込んだアイテムが揃う【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】の秋冬コレクション、まだ「どれを狙うべき？」と迷える人も多いのでは。今回は、大人ユニ女の@shocogram__さんが「リアルバイ（爆買い）したアイテム」として紹介しているUNIQLO：Cの注目アイテムをご紹介。おしゃれさんが実際にGETしたアウターや小物、真似してみるのもアリかも！

アレンジ多彩なジャケットをオーバーサイズで

【UNIQLO：C】「パフテックジャケット」\12,900（税込）

@shocogram__さんが「絶対買うと決めてた」と狙いを定めていたのが、フリース襟がついたマニッシュなジャケット。あえて大きめのXXLサイズをチョイスしてオーバーシルエットで着こなせば、手軽にこなれ感をまとえる一着です。フリース襟は取り外しできるほか、裾のドローストリングでシルエットの調整も可能。コーデの印象チェンジも担ってくれるはず。

レイヤードピースとして活躍するタートルネックT

【UNIQLO：C】「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」\2,290（税込）

コーデのベースとして使えるカシミヤブレンドのタートルネックTシャツは、好みのテイストを問わず要チェックのアイテム。程よく透け感のある薄手の素材のおかげで、秋冬コーデを上級者見えさせるレイヤード用のピースとして活躍が見込めます。シャツの首元や袖口から差し色としてチラ見せさせたり、ジャケットのインナーにしたりする着こなしがおすすめ。

名品ニットジャケットにベストを重ねて旬の装いに

【UNIQLO：C】「ニットジャケット」\7,990（税込）、「カシミヤクルーネックショートベスト」\8,990（税込）

昨年、大きな話題を呼んだニットジャケットが今年らしい色で再登場。リラックスシルエットの端正なジャケットでありながら、ぬくもりを感じさせるニット素材を使用しているのがコーデに新鮮さをもたらす一着です。こちらのスナップでは下にノースリーブのニットベストを重ねて、この秋注目のクラシカルな大人コーデとしてまとめています。

足元をきちんと整えるTストラップのバレエシューズ

【UNIQLO：C】「Tストラップバレエシューズ」\3,990（税込）

服だけでなくハイクオリティな小物も揃うのがUNIQLO：Cの魅力。@shocogram__さんは合成皮革素材で高見えを狙える上品なバレエシューズを確保したもよう。華奢なTストラップがアクセントになるデザインは、足元にきちんと感と抜け感を与えてくれそうです。ストラップの甲の部分にはゴムが入っているため、着脱が楽なのもヘビロテしたくなるポイントに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ