寝たきりになっても「誰も助けてくれない」必死にご近所付き合いしてきたのに。ある日『思わぬ訪問者』が

人間関係を円滑に行うことを信条にしていた筆者の知人。誰にも嫌われることなく、波風を立てず、たくさんの人と交流を深めてきた知人でしたが、いざ窮地に立たされた時、助けてくれた人は意外な人物でした。

ご近所付き合いを大切に

あんなに一生懸命になって築き上げた人間関係は、砂の城のように簡単に崩れ去ってしまいました。結局「理解できない」と思っていたAさんが、本当の友人になったのです。人生というのは本当に分からないから面白いのですね。

【体験者：60代・女性、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。