阿部寛＆芦田愛菜がキャリア最高レベルで感情大爆発!? 『俺ではない炎上』本編映像＆場面写真解禁
映画『俺ではない炎上』より、本編映像と場面写真が解禁された。主人公・山縣泰介（阿部寛）がネギに八つ当たりする場面や、謎の大学生・サクラ（芦田愛菜）が声を荒らげる場面が映し出されている。
【動画】こんな阿部寛＆芦田愛菜、見たことない！ 『俺ではない炎上』本編映像
本作は、浅倉秋成の同名小説を山田篤宏監督の手で実写映画化するノンストップ炎上エンターテイメント。阿部寛が主演を務め、芦田愛菜、藤原大祐、長尾謙杜、夏川結衣らが共演する。
大手ハウスメーカーに務める山縣泰介は、ある日突然、彼のものと思われるSNSアカウントから女子大生の遺体画像が拡散され、殺人犯に仕立て上げられる。家族も仕事も大切にしてきた彼にとって身に覚えのない事態に無実を訴えるも、瞬く間にネットは“炎上”状態に。匿名の群衆がこぞって個人情報を特定し日本中から追いかけ回されることになる。そこに彼を追う謎の大学生・サクラ、大学生インフルエンサー・初羽馬、取引先企業の若手社員・青江、泰介の妻・芙由子といったさまざまな人物が絡み合い、事態は予測不能な展開に。無実を証明するため、そして真犯人を見つけるため、決死の逃亡劇が始まる―。
今回解禁となったのは、主人公・山縣泰介（阿部）がSNSの炎上で逃亡を余儀なくされ、行き場のない怒りをぶつけるシーンと、謎の大学生・サクラ（芦田）が泰介を追う車中で見せた不穏な場面。
SNSの炎上がきっかけで逃亡犯となってしまった泰介は、人気のない釣具店の駐車場に車を止めていた。状況の整理がつかず、かんしゃくを起こし、声を荒らげる泰介。なぜか助手席に置いてあったネギを持ち、思い切りハンドルにたたきつける。怒りに任せて殴るように何度もたたくと、次第にネギはボロボロになっていく。車体は激しく揺れ、「くそっ！」という声と共に徐々に息も上がっていく。
このシーンについて阿部は、「台本に書いてあって、『何だろうこのネギ？』って不思議に思ってたんですよ！ でも現場に行って、『このネギに八つ当たりするのか、大の大人が滑稽だな』と理解して（笑）」と語り、ネギがすぐバラバラになるため、何度かテイクを重ねたことを明かした。
メイキング映像では、車の外から阿部を見守っていたスタッフの笑い声が入り、阿部が真剣に役に向き合ったからこそ生まれたシーンに、制作陣も大満足の様子だ。このシーンを見た芦田も、「ネギがグチャグチャになるぐらいの怒りや訳が分からないという感情を表現されていて、逆に見入ってしまいました」とした上で、「警察が来た後に映るネギ（単体）がちょっと笑いを誘うんだなと、それがなんかいいなと思いました。よく考えたら可笑しいよなと思って（笑）」とポイントを解説した。
サクラ（芦田）のシーンでは、山縣泰介と事件を追っていたサクラが目を潤ませながら眉をひそめてこちらをにらみ付ける。意を決して、目の前に立つ人物に向け、「あんたが諸悪の根源だからだろうが！」と言い放つ。風がそよぐ静かな夜道に、サクラの怒号が鳴り響く。“諸悪の根源”となる人物とは…？
芦田はこのシーンについて、「サクラが気持ちを一番ぶつけるシーンだったので、どんな風に憤りや怒りをぶつけるかはすごく考えました」と振り返る。監督からは、「自由にやって」というオーダーがあったといい、その結果、「伸び伸びと思い切り演じられた」と、自身も監督のその一言に背中を押していただけたと語っていた。
一方で、阿部からも「今まで怒鳴っているところを見たことがなかったので、新しい愛菜ちゃんでした。演技の迫力が見事で、すごいなと思いました」とのお墨付きが。サクラに“諸悪の根源”とまで言わせた物語のカギとなる人物とのシーンは、感情を大爆発させた芦田の迫真の演技も含めて見どころだ。
さらに、本編映像後のスポット映像には、サクラ（芦田）と初羽馬（藤原大祐）のシーンも。初羽馬が運転する車の車内。山縣泰介を追うサクラは、大学生インフルエンサーの初羽馬に協力をお願いしていた。初羽馬は「許せないね、犯人」と声をかける。サクラも強い信念を持った表情で「はい」と返事をすると、初羽馬はサクラに協力する意思を固める。
そんな中、目の前に道路を横断するおばあさんが現れ、車は急停止。その勢いで、サクラのかばんから持ち物が飛び出したが、そこにはタオルに包まれた包丁が…。初羽馬の視線を感じ、急いで包丁をかばんに戻すサクラは、さっきの様子とは打って変わって、「護身用です」と冷たく言い放つ。サクラはなぜかばんに包丁を忍ばせているのか？ サクラはなぜ泰介を追っているのか…？
映画『俺ではない炎上』は、9月26日より公開。
