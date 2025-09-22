使用した製品を捨てずに繰り返し使う、リユースの市場が拡大しています。成長を見込んで、福岡でも新たなビジネス展開が始まっています。

福岡市・天神の大丸福岡天神店です。本館6階に20日、オープンするのがブランド品の買い取り専門店です。



■八木菜月アナウンサー

「待合室はホテルのラウンジのような空間が広がっていて、ゆったりと過ごすことができます。」





買い取りの対象は、貴金属やバッグ、洋服などのブランド品です。店内で商品を鑑定し、その場で売買が成立します。鑑定士の目だけでなく、X線やAIを活用して真がん確認を行います。この店舗は、大丸福岡天神店の親会社である「J.フロント リテイリング」と、質店の「コメ兵」が共同で設立した会社が運営しています。

「百貨店の買い取り専門店」その狙いは。



■JFR&KOMEHYO PARTNERS・下垣徳尊 社長

「売って得られる金額を想定して、新しい物を買う動き方が出ると思う。いち早く店舗で実装することで、今後のニーズに対応できるのではないかと思っています。」



また、百貨店内にあるということが信用となり、新たな顧客獲得につながるとの期待もあります。



■下垣社長

「リユース事業は、大きく成長しているマーケットだと言われていて、買い取り利用したお客様がそれを元手に新しい物を買う流れを生むことに貢献できるのではと思っています。」

環境省が6月に公表したリユース市場の調査報告書によりますと、市場規模は右肩上がりに拡大を続け、2023年に3兆円を突破しました。2030年には推計4兆円に達すると見込まれる巨大な市場です。

福岡市内の別の質店には19日、掘り出し物のリユース品を探す人の姿がありました。



■訪れた人

「初めて。シミがついているだけですごく安い。散歩用にちょうどいいです。」



この店舗の売り上げは、10年ほど前のおよそ1.5倍になっているといいます。その要因は。



■髙山質店 販売姪浜店・田中朔哉 副店長

「フェンディのバッグになります。10年ほど前は1万円ほどの単価だったのですが、今では8万3600円に上がっていて、中古相場というものが非常につり上がっていると感じます。」



ブランドによっては新品の定価そのものが上がっているものもあり、結果としてリユース品全体の単価が押し上げられているということです。



■田中副店長

「不要なもの＝捨てるものという考えではなく、不要なもの＝お金になるものという考えのお客様が増えているので、入荷・売り上げにつながっていると感じます。」

客層も変化しています。インバウンド客の増加です。



■田中副店長

「真がん面や商品の安全面を踏まえて、日本で買うことに非常に意味があると話すお客様がいます。」



ここで買ったという証拠に、レシートを大事に保管する人もいるということです。

リユース市場は「スマートフォンの中」にもあります。



■街の人

「メルカリを使ったことがあります。服が多いです。多いときに3着くらい。店に行くのにも時間がかかるので、ネットの方が楽かなと。」

「メルカリは使ったことがありますし、ヤフーなどのネットが多いですね。売ったこともありますが、買うことが多いです。」



若い世代からは「フリマアプリ」などを利用しているという声が多く聞かれました。

専門家は、リユース市場拡大の背景に物価高をあげます。



■SOMPOインスティチュート・プラス 小池理人 上級研究員

「実質的な賃金が伸びにくい状況は長く続くと思いますし、消費者の安く購入したいという思いも、今後も続くと考えています。インターネットを通じた売買に、高齢者も含めて抵抗がなくなったというところもあり、リユース市場はどんどん拡大していくと予想しています。」



一方で、ネットでの取り引きでは、詐欺や転売などの課題が壁になっていると指摘します。



今後も拡大が続くとみられる中で、課題解決も求められています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月19日午後5時すぎ放送