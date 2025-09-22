◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）観衆６１７

プロレスリング・ノアは２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」を開催した。

同大会は公式リーグ戦最終戦。前日２１日の浜松大会終了時点でＡブロックは、勝ち点８でＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡ、前年覇者の清宮海斗、「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮、藤田和之の４人が並ぶ大混戦となっていた。

第７試合で清宮が１勝５敗の元ＧＨＣジュニア王者・ダガに前方回転エビ固めで丸め込まれ脱落。続く北宮と藤田のサバイバル戦は、壮絶な肉弾マッチとなり北宮がストラングルホールドγで野獣を捕獲しレフェリーストップで藤田から初勝利をゲットし勝ち点を１０に伸ばした。

そして、公式戦で北宮を破り、勝てば初出場で初の優勝戦進出が決まるＫＥＮＴＡが遠藤哲哉と対戦したが、遠藤の変型シューティングスタープレスに屈した。結果、勝ち点１０の北宮が初の優勝戦進出を決めた。

自身の試合が終わった時点で北宮は、タダスケを引き連れバックステージに現れ、タダスケから「チェアマン、野獣討伐おめでとうございます」と拍手を送られ、「ハッハッハッハッハア。藤田、もろいなあ、君は。残念だったな。Ｎ―１にも残れず、このチェアマン、マサ北宮にも敗れ、散々だったな。まだまだ精進が足らんよ」と高笑いし「いいか、ここで一つ言っとくぞ。野獣に勝ったからチェアマンが決勝進出だ。これは選手会長命令での決定事項。Ｉ’ｍ ｔｈｅ Ｃｈａｉｒｍａｎ！」と言い切った。

９・２３後楽園ホールでの優勝決定戦でＢブロックを制したジャック・モリスと対戦する。

◆９・２１宇都宮大会全成績

▼「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ｂブロック代表決定戦 時間無制限１本勝負

○ジャック・モリス（１０分２６秒 タイガードライバー→エビ固め）ガレノ●

▼「同」Ａブロック公式戦

○遠藤哲哉（４勝３敗＝勝ち点８）（１５分０２秒 変型シューティングスタープレス→エビ固め）ＫＥＮＴＡ（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼同

○マサ北宮（５勝２敗＝勝ち点１０）（１２分４４秒 ストラングルホールドγ→レフェリーストップ）藤田和之（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼同

○ダガ（２勝５敗＝勝ち点４）（１０分２７秒 前方回転エビ固め）清宮海斗（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

○リッキー・ナイトＪｒ．（５勝２敗＝勝ち点１０）（９分４４秒 逆さ押さえ込み）丸藤正道（５勝２敗＝勝ち点１０）●

▼同

○ガレノ（５勝１敗１分＝勝ち点１１）（６分１４秒 ガレノスペシャル→片エビ固め）拳王（４勝３敗＝勝ち点８）●

▼「同」Ａブロック公式戦

○征矢学（３勝４敗＝勝ち点６）（７分０８秒 弾道→エビ固め）佐々木憂流迦（２勝５敗＝勝ち点４）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

○稲葉大樹（２勝５敗＝勝ち点４）（１０分２１秒 クラウチングパッション→片エビ固め）晴斗希（１勝６敗＝勝ち点２）●

▼６人タッグマッチ

ＨＡＹＡＴＡ、小峠篤司、○星野良（８分１８秒、カンクーントルネード→エビ固め）宮脇純太、小田嶋大樹、ブラックめんそーれ●

▼６人タッグマッチ

ＡＭＡＫＵＳＡ、アレハンドロ、○カイ・フジムラ（６分５７秒 ハットトリック）ジャック・モリス、ドラゴン・ベイン●、アルファ・ウルフ