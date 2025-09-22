国立に人気女性アイドル降臨「生で見られて羨ましい！」 大物と観戦「招待されたのかな？」【東京世界陸上】
まさかの世界陸上に登場
国立競技場で行われていた陸上の世界選手権東京大会は、21日で9日間の日程を終え閉幕した。大興奮で現地観戦したアイドルに、ファンから「なんか服装が大人っぽい」「アスリートぽいよ」と驚きの声が上がっている。
自身のインスタグラムに、国立競技場で撮影したツーショット写真を公開したのは「モーニング娘。’25」の牧野真莉愛だ。2008年、12年の五輪フェンシングで銀メダルに輝いた太田雄貴氏と並び、大会7日目の19日に国立競技場で声援を送ったようだ。シックな黒の肩出しトップスをまとい、いつもとは少し違った印象だ。
牧野は「国立競技場に向かって歩いていたら、メダルセレモニーが見えました 国立競技場前のステージでメダルセレモニーが行われているので、誰もが祝福できるの素敵」と現地ならではの感想をつづっている。野 球好きとして知られるが、意外な登場にファンからも驚きの声が並んだ。
「素敵 なんか服装が大人っぽいね めちゃ似合ってる」
「真莉愛さんにとっては、至福のひとときでしたね」
「まりあんもアスリートぽいよ」
「真莉愛ちゃん招待されたのかな 凄いですね」
「世陸見に行ってたんだ！生で見られて羨ましい！」
「なんか、すごい！スポーツ全般対応になったか！」
また「選手が目の前を走ると、拍手がおこる。拍手もいっしょに走っていました」という表現に「まりあちゃんの言葉選び好きだなぁ」という声もあった。
（THE ANSWER編集部）