まさかの世界陸上に登場

国立競技場で行われていた陸上の世界選手権東京大会は、21日で9日間の日程を終え閉幕した。大興奮で現地観戦したアイドルに、ファンから「なんか服装が大人っぽい」「アスリートぽいよ」と驚きの声が上がっている。

自身のインスタグラムに、国立競技場で撮影したツーショット写真を公開したのは「モーニング娘。’25」の牧野真莉愛だ。2008年、12年の五輪フェンシングで銀メダルに輝いた太田雄貴氏と並び、大会7日目の19日に国立競技場で声援を送ったようだ。シックな黒の肩出しトップスをまとい、いつもとは少し違った印象だ。

牧野は「国立競技場に向かって歩いていたら、メダルセレモニーが見えました 国立競技場前のステージでメダルセレモニーが行われているので、誰もが祝福できるの素敵」と現地ならではの感想をつづっている。野 球好きとして知られるが、意外な登場にファンからも驚きの声が並んだ。

「素敵 なんか服装が大人っぽいね めちゃ似合ってる」

「真莉愛さんにとっては、至福のひとときでしたね」

「まりあんもアスリートぽいよ」

「真莉愛ちゃん招待されたのかな 凄いですね」

「世陸見に行ってたんだ！生で見られて羨ましい！」

「なんか、すごい！スポーツ全般対応になったか！」

また「選手が目の前を走ると、拍手がおこる。拍手もいっしょに走っていました」という表現に「まりあちゃんの言葉選び好きだなぁ」という声もあった。



