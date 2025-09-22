ノジマステラ神奈川相模原DF伊東珠梨がゴールを奪った

WEリーグで決まった超ロングゴールが話題となっている。

スーパーゴールが生まれたのは、9月20日に相模原祇園スタジアムで行われたノジマステラ神奈川相模原とAC長野パルセイロ・レディースの一戦だった。

大竹麻友の2つのゴール2-0とリードしていたなか、迎えた後半16分、中盤で相手選手がスライディングしたボールがこぼれたところ、DF伊東珠梨が思い切りよくシュートを放つ。ゴールまで35メートル近くある位置から思い切り蹴られたボールは、長野ゴールのクロスバーの下を叩き、ゴールへと決まった。

あまりのスーパーゴールに長野の選手は立ち尽くし、相模原の選手たちはゴールを決めた伊東に駆け寄って喜びを爆発させた。みんなに押し倒されるような格好となった伊東はスタンドからの声に右手を挙げて応え、ベンチメンバーとも喜びを分かち合っている。

なかなかお目にかかれない見事なコースにとんだロングワンタッチシュートに対して、SNS上では「撃たないと始まらない！」「スーパーロングシュートが炸裂！」「ビューティフルゴール」「ゴラッソ〜」「すごっ」「キック力あってこそ」「オリンピックのブラジル戦、谷川萌々子のゴールをほうふつとさせるようなシュート」「そこまでキーパー出てたワケじゃないのに よく見て打った素晴らしい超ロングシュート」「こりゃお見事です」といった称賛の声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）