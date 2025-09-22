特急「しなの」用の383系で運行

大阪駅から長野駅まで直通する長距離昼行列車が、2025年12月6日（土）に運行されます。

【画像】長すぎる！これが「日本最長の昼行特急」運行ルートです

これは、日本旅行が1908年（明治38年）に実施した草創期の団体旅行を、現代風に復刻した団体貸切列車として運行するものです。

日本旅行は、1905年に滋賀県草津市で創業。この3年後、国鉄貸切臨時列車による「善光寺参り」の団体旅行が、国内における旅行業の発祥とされています。

今回の企画では、大阪から長野までの441.2キロを、名古屋〜長野間の特急「しなの」で使用されている383系が直通します。車内では列車が通過する地域の特産品や、ハローキティのオリジナルトートバッグが贈呈されるほか、往路は長野駅までハローキティが同乗する予定です。

なお、かつて「しなの」には大阪と長野を結ぶ列車があり、「日本最長の昼行特急」でしたが、2016年3月のダイヤ改正で廃止されています。今回は、その経路を走破することになります。この運行ルートはJR西日本、JR東海、JR東日本の3社にまたがり、大阪府、京都府、滋賀県、岐阜県、愛知県、長野県の2府4県を走ります。

乗車には、日本旅行が実施するツアーへの申し込みが必要。9月18日から発売となった『大阪〜長野 直通団体貸切列車「日本旅行創業120周年記念号」で行く 長野・善光寺への旅1泊2日』のほか、9月29日発売予定の鉄道ファン向け『大阪〜長野 直通団体貸切列車（元日本最長昼行特急経路を踏破）「日本旅行創業120周年記念号」で行く 国鉄型電車探訪2日間』などが設定されています。