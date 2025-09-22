¡ÔÄÉÅé¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó82ºÐ¡ÕË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢¸ý¸µ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¡Ä²¸¿Í¤Î¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¼ÒÄ¹¤ÈÌÁÍ§¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¡É
¡ÖÌ¿¤¢¤ë¤«¤®¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡¢³§ÍÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡ÛË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¶¹¬É×¤¬¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ä
¡¡2025Ç¯6·î11Æü¡¢¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î¼¢²ì¸ø±é¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼Ö°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¢¡¢¡
¡¡3¥«·î¸å¤Î9·î4Æü¡£²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤¬¡¢°Â¤é¤«¤ËÀÂ¤Ã¤¿¡£µýÇ¯82¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¤Ï»Õ¾¢¤ÎµÈÅÄÀµ¤¬ºî¶Ê¤·¡¢º´Çì¹§É×¤¬ºî»ì¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡ÃæÅùÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î20Æü¤Î¤³¤È¤À¡£Ä¾Á°¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ç¡¢¶¶¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢´ÑµÒ¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ãû¸õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¸ø±é¸å¡¢¶¶¤Ï³Ú²°¤Ç½êÂ°Àè¤Î¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¼ÒÄ¹¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢»á¡Ê67¡Ë¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢³Ð¸ç¤Ç¼êÀè¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¹ð¤²¤ë¡£
¡Ö²¶¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¾µÂú¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¶¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÐÅÄ»á¤ÏÌÂ¤ï¤ºÅÒ¤±¤Ë½Ð¤¿¡£
¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤À¤·¡¢½õ¤±¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤ËµÙ¤Þ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¶¶¤µ¤ó¤â¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç²Î¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎµçÃÏ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¼ÒÄ¹¤Î»×¤ï¤Ì¸ÝÉñ¤Ë¡¢¶¶¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¡¡²¶¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¤è¡ª¡×
¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç²Î¤¦¡×¤òºÇ´ü¤Þ¤Ç´Ó¤¡Ä
¡¡ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¶¶¤ÎÉ½¾ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ¿´¤Ï²Î¤¤Â³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¸íËâ²½¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ºòÇ¯Êë¤ì¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿»ö¼Â¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´°àú¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Àº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ñ¤ò¡¢¤¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¶¶¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ²Î¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤ò²õ¤¹¤Ê¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸øÉ½ÍâÆü¤Î¾®ÅÄ¸¶¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¶¶¤¬²Î¤ÎÅÓÃæ¤Ç²Î»ì¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤«¤é²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¶¶¤Ï1960Ç¯¡¢¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤òÊâ¤ß¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¡¢À¾¶¿µ±É§¤È¶¦¤Ë¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£23Ç¯¡¢¶¶¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ê¤¨¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»±¼÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï²Î¼ê¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¸æ»°²È3¿Í¤È¹ç¤ï¤»¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ³¦¤Î»ÍÅ·²¦¡×¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤Î»°ÅÄÌÀ¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Ïºî¶Ê²È¤ÎµÈÅÄÀµÀèÀ¸Ìç²¼¤ÎÀèÇÚ¡£°úÂà¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¾éÃÌ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ø²¶¤¬°ìÅÙ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤À¡Ù¡¢¡Ø²¶¤Î²Î¤â²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤È¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²Î¼ê¤òÎ¥¤ì¡¢²Î¤³¤½¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¶¶¤Ï¡¢24Ç¯4·î¤Ë°úÂàÅ±²ó¡£°Ê¹ß¡¢¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç²Î¤¦¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¸ø±é¤«¤é2Æü¸å¤Î6·î13Æü¡¢¶¶¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡¡£ÉÂ¼¼¤Ç´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤¬¡¢17Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿18ºÐ²¼¤Î¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÅÄ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆþ±¡¸å¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦±üÍÍ¤Î´é¤â¡¢»ä¤Î´é¤â¡¢¸ÀÍÕ¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤ÏÇ¾°Ê³°¡¢ÂÎ¤â¿´Â¡¤â¸µµ¤¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢¸ý¸µ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¡Ä
¡¡¶¶¤¬ºÇ¸å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î1Æü¤Î¤³¤È¡£ÀÐÅÄ»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìËÌ¸ø±éÃæ¡¢±üÍÍ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç±üÍÍ¤¬¶¶¤µ¤ó¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Øº£Æü¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤è¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ø¼ÒÄ¹¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¶¶¤ÎÁòµ·¤ÇÄ¤¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÄïÊ¬¤Î»°ÅÄ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤¬ÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥Ã¤È³«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡·Þ¤¨¤¿9·î4Æü¡£ÀÐÅÄ»á¤Ï¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢ÉÂ¼¼¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö·ì°µ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²Î¼ê¤ÎÊÝ²ÊÍÎ¤¤È°ì½ï¤ËË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3»þ´Ö¤Û¤É²á¤´¤·¡¢ÉÂ±¡¤Î½èÃÖ¤Ç·ì°µ¤¬²óÉü¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ïµ¢Âð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¸á¸å11»þ48Ê¬¡£¶¶¤ÏºÊ¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¡¢Î¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë´ÖºÝ¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¶¤ÎËí¸µ¤ÇËÜ¿Í¤ÎYouTube¤òÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Â©¤ò°ú¤¼è¤ëÄ¾Á°¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¶¤Î¸ý¸µ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢²Î¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¶¶¤µ¤ó¤ÏºÇ´ü¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ì¿¤¬¿Ô¤¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¶¶¤Ï¸½Ìò¤Î²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¡£À±¤è¤ê¤Ò¤½¤«¤Ë¡¢±«¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¯¡½¡½¡£¶¶¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î18Æü¹æ¡Ë