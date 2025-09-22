誰も動いているところを見たことがなかった…福島原発事故の命運を左右した非常用冷却装置イソコンにまつわる「不都合な真実」

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

非常用冷却装置イソコンの機能不全に気づくチャンスは、福島原発・技術班が発した「TAF（燃料先端）間近」の報告だけではなかった。現場で事故対応にあたる1号機当直長は、作業員に目視による報告を求めた。しかし、イソコンは40年間一度も動かされたことがなく、作業員たちは、正常に動作しているのかを判断することができなかった。結局、東京電力は、1号機の原子炉を冷却する唯一の手段であったイソコンを稼働することに失敗、原子炉はメルトダウンに向かって急激に悪化していく

イソコン停止に気が付くチャンスはあった

一連のイソコンを巡る対応を時系列に沿って追っていくと、時間帯ごとにイソコン停止に気が付くチャンスがあることに気が付く。

最も早い午後4時台には、イソコンの挙動を巡って重要な分岐点が訪れる。全電源喪失した午後4時以降、イソコンの動作状況がわからなくなった当直長は、免震棟にイソコンの排気口、「ブタの鼻」から蒸気が出ているか確認してほしいと依頼する。

ブタの鼻は、1号機の原子炉建屋西側の壁、高さ20メートルにある2つの排気口のことで、イソコンが稼働すると蒸気を外に排出する。当直長は、運転員の先輩から、イソコンが作動すると、ブタの鼻から白い蒸気が勢いよく出るという話を伝え聞いていたのである。ブタの鼻は、1号機の北西にある免震棟からは、よく見える位置にあった。

この情報のやりとりについて、新潟県の技術委員会は、「この時点で、当直長から依頼を受けた発電班は、イソコンの動作が確認できていないことを吉田に報告したのか」と質問している。

東京電力の回答は、「発電班長は、イソコンは動いていると考えていたため吉田に報告していない」だった。もしこの時点で発電班がイソコンの動作にこだわって当直長と情報のやりとりをしていれば、中央制御室がイソコンの動作を確認できていないことに行き着き、イソコンは動いているという免震棟の思い込みを是正することが可能だったのではないだろうか。

しかし、そうした情報のやりとりはなされず、吉田がイソコンの動作状況を疑うチャンスを失っている。

誰もイソコンが動いたところを見たことがなかった

午後4時44分になって当直長に、ホットラインを通じて免震棟から「ブタの鼻から蒸気がもやもやと出ている」という報告が届いた。免震棟にいた発電班の社員が、駐車場に出て、目で確認した結果だった。蒸気が出ているという報告から免震棟では、イソコンが動いていると受け止めていた。

一方、当直長は、「もやもや」という表現から蒸気の発生量が不足しているためイソコンの動作に疑問をもったと技術委員会に回答している。当直長は、イソコンが稼働した時に出る蒸気を実際に一度も見たことはなかったが、かつて先輩から蒸気は勢いよく出てくると聞いていた。このため、当直長の考えはイソコンが動いていないほうに傾き始めていたのである。ただ、この認識は免震棟と共有していない。

もやもやという蒸気の状態は、何を意味するのか。当時、福島第一原発の所員たちは、正確に判断できたのだろうか。調書の中で、吉田は、1971年に福島第一原発1号機が稼働してからイソコンが実際に動いたのは、今回が初めてだと証言している。そのうえで、イソコンが動いた時にどういう挙動を示すかということに、「十分な知見がない」と打ち明けている。

この時、福島第一原発にいる誰一人として、実際にイソコンが動いたところを見た者はいなかったのである。1号機は運転を開始して以降40年間、イソコンが作動するトラブルが起きていなかった。さらに、イソコンを試験的に動かすことも、運転開始前の試運転の期間に行われた程度で、その後、行われた記録はない。東京電力の公式見解ではイソコンは40年間一度も動いていなかったのである。

見過ごされたチャンス

イソコンが動くと、どのような蒸気が噴き出すのだろうか。取材班は、2013年1月アメリカ東海岸にあるニューヨーク州のナイン・マイル・ポイント原子力発電所に飛んだ。

ナイン・マイル・ポイント原発は、福島第一原発と同じ時期に作られ、イソコンが配備された原発だった。取材して判明したのは、ナイン・マイル・ポイント原発は、福島第一原発とは異なり、5年に一度イソコンを実際に動かす「実動作試験」を行っていたことだった。実動作試験は原発の重要機器を実際に動かして正常に作動するかどうかや機能が十分にあるかを確認するためのものだった。実動作試験によって定期的にイソコンを動かしているので、原発の所員は、必然的にイソコンの挙動の詳細を知ることになる。

ナイン・マイル・ポイント原発の幹部グレッグ・ピットは、実動作試験を行っているので運転員なら誰でも、イソコンが動いた時の蒸気の状態を知っていると説明した。ピットは、「大量の水蒸気が出て、うるさいどころか轟音がする。心の準備ができていないと、びっくりするほどだ」と証言した。

2010年の実動作試験の時に撮影された写真には、もやもやどころか、原子炉建屋全体を覆い尽くすほどの大量の蒸気が出ている様子が写っていた。では、もやもやとした蒸気は、何を意味するのか。

取材に対し、ピットは「もやもやとした蒸気は、装置停止から2〜3時間の間に出る蒸気の状態だ」と明言した。もやもやとした蒸気とは、イソコンが止まっていることを意味していたのだ。ところが、免震棟では、蒸気が出ていれば、イソコンは動いていると受け止めていた。取材に対して、1号機の当直長の経験もあり、福島第一原発を古くから知る発電班の副班長は、こう振り返っている。

「過去、私も、イソコンが実際に動いている状態を見た経験はありませんから、多少なりとも蒸気が出ていると聞いていたので、もしかすると動いているかもしれないと考えてしまった。止まっているという確信を誰もあげていなかったし、所長クラスに、しっかり判断できる材料を誰も進んで言えなかったということだと思います」

ブタの鼻から出ていたもやもやとした蒸気こそ、イソコンが止まっていることに気がつくチャンスだった。しかし、イソコンを40年間動かしていなかったという福島第一原発では、多くの者がブタの鼻から出る蒸気の挙動を熟知していなかった。ここでもチャンスは見過ごされてしまったのである。

