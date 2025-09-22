「認知症の友達をそっとしておく」は間違い？…孤独な人が多い日本人が”情に篤い”ドイツ人から学ぶべき友情の「哲学」とは

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第66回

認知症が進んでも愛される

トビアスさんは認知症が進んでいますが、体力があるため、「長く歩くこと」も平気です。みんなで一日東京を観光した後は鍋料理を食べに行きましたが、元気いっぱいでした。駅の改札口で別れる時に、友人夫婦であるアンナさんやシュテファンさんたちに付いていこうとする一コマがあり、みんなで「よほど楽しかったのね」と大笑い。もちろん妻のペトラさんが「違うわよー！ トビアス、こっちよ、こっち！」と改札の前で手を振っていました。

その光景を眺めていて思ったのは、トビアスさんは本当に愛されているということ。認知症なのに、彼を地球の反対側にある日本まで観光に連れて行ってくれる妻ペトラさんの彼への愛情は、全く揺らいでいないように見えました。かつての同僚も、認知症を発症した後もトビアスさんを気にかけ、いろんなイベントに誘ってくれています。だから、こうやってみんな一緒に観光をしているのです。

認知症の症状は様々です。トビアスさんの場合、「アグレッシブになることなく、笑顔あふれるキャラのままだった」のはラッキーでした。そして病気になる前の彼の「生き様」と「人徳」が今の彼を支えてくれています。

日本とドイツの文化の違い

日本では「かつての同僚が認知症」と聞いたら、それまでどんなに良い関係を築いていたとしても「そっとしておこう」と考える人が多い気がします。この「そっとしておく」というのは、つまり「積極的にはかかわらないで、遠くから見守る」という意味です。

こういう時に、日本とドイツの文化の違いを感じます。ドイツでは仲良くしている人とは、できる限りずっと「積極的にかかわっていく」ものです。だからアンナさんたちにとってもトビアスさんと交流を続けることは自然なことで、こういう面ではドイツ人のほうが情に篤いのかもしれません。

誰もがそうであるように、もちろんトビアスさんが「今後どうなるか」は誰にもわかりません。でも、「今」のトビアスさんは配偶者とかつての同僚や友達に囲まれてとても楽しそうでした。その後、プロのガイドさんを頼み、二人だけで金沢へ向かったペトラさんとトビアスさん。私にも「浴衣を着て旅館の部屋でくつろぐトビアス」の写真が送られてきました。

そのほのぼのする姿を見ていると「人間、どんな時でも『生きる楽しさ』を優先していいんだ」と前向きな気持ちになりました。

