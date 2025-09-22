【食物アレルギー】「念のため」で除去するのはNG！　専門医が勧める食事管理の進め方

近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。

食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。

食事管理の進め方

原因となる食物が特定できたら、専門医とかかりつけ医とが連携して、治療の目標「その食物を食べられるようになること」を目指していきます。

食物アレルギーの食事管理の目標は治ること、つまり「食べられるようになること」です。本当に食べてはいけない食品は除去する必要がありますが、最小限に。症状に対処しながら、食べられる物を増やしていくことが大切です。

そもそも人間には「口から食べ、腸管で吸収する物にはアレルギー反応が起こりにくいしくみ」があります。成長とともに食べられるようになることも期待できます。

専門医とかかりつけ医との連携のもとで進めていきます。

■それぞれの役割

かかりつけ医は血液検査や症状に応じた処方をおこない、食物経口負荷試験の必要性を感じたら専門医に紹介します。専門医は結果をかかりつけ医に伝え、情報を共有し、症状が現れたときに対応できるようにします。

■治療方針

アレルゲンとなっている食物の食べ方を管理して、いずれ食べられるようにすることが治療の目標です。医師は、症状が出現したときの薬を処方し、対応方法を患者さん、保護者に伝えておきます。

■地域格差という問題も見逃せない

専門医とかかりつけ医との連携は重要ですが、地域によっては専門医がいないこともあります。食物経口負荷試験など専門医でないとできない検査・治療もあるので、住んでいる地域による受診格差は患者さんの悩みのひとつです。

しかし患者数の増加にともなって、地方の医師がアレルギーの専門研修施設などで研修を受けるなどの取り組みが進んでいます。

「念のため」ではなく、必要最小限の除去にする

念のため、心配だから……と除去する食物を増やすのは絶対にやめましょう。確かな根拠がないまま過剰に食物除去をしていると、子どもの発育を妨げかねません。

実際に食物経口負荷試験をすると、多くの食物の除去が必要な子どもは限られます。原因の食べ物はひとつという子が多いのです。

そして、適切な治療によって、その食物も食べられるようになっていきます。ところが血液検査の結果だけで「念のために」と食べさせるのを避けたり、過去に軽い症状が出たことがあるからと除去を続けたりするケースがよくあります。

乳幼児は母乳や食物からいろいろな栄養を摂って成長します。過剰な食物除去は、低身長・低体重などの発達や精神的な成長にも悪影響を及ぼすことがあります。

■必要最小限

個人差はありますが、必要最小限とは、以下のような目安です。まず食物経口負荷試験の結果など正しい診断に基づいていることが重要です。

1.食べると症状が出る食物だけを除去する

2.原因食物でも、症状が誘発されない「食べられる範囲」までは食べることができる

「食べられる範囲」は、食物の量ではなく、たんぱく質の量アレルゲンは食物に含まれるたんぱく質。除去する量は食物ではなく、含まれるたんぱく質の量で考えましょう。

たんぱく質は、加熱や発酵などの加工によって性質が変わるので、アレルギー症状を起こしにくくなることもあります。

■思い込みは厳禁

アレルギーが専門でない医師の助言や保護者の判断だけで食物を除去するのは禁物です。実際、血液検査などの結果や自己判断で、食物アレルギーと思い込んでいる人は少なくありません。

続きはこちら【食物アレルギー】加工食品の罠！ 原材料表示にすべてが記載されているわけではない