これを読めば「空海」のすべてがわかる！没後1250年、日本文学の「源」にして「宇宙」をも語る宗教家の全貌に迫る

「空海」とは何者なのか――日本思想史最大のオリジネーターにしてスーパースター・空海の思想に迫る、560ページにもわたる大著『空海』が話題を呼び、重版が決定しました。本書の「はじめに」を特別にお届けします。

はじめに

まずは、「空海」という固有名からはじめてみたい。

「空海」とは、それまで現実の深い山をさまよい、虚構（フィクション）の書物の山をさまよっていた一人の青年が、ちょうど人生のなかばを過ぎ、この極東の列島を離れ、自らのうちに胚胎された長年の想いをかなえるため、当時の世界帝国であった唐を目指して旅立つ直前に師から与えられた、あるいは自ら名乗った名前である。そのときの想いについて、空海は、後にこう記すであろう（本書第8章「平城」に空海の文そのものを引用している）。自分が唐に渡ったのは、「源」に還ること（「還源」）、あらゆるものが生まれ出てくる根源への尽きない想い、そこに到達しようとする強い願いがあったからだ、と。しかし、そのために幾度も迷い、幾度も涙を流した、とも。

焦り、そして挫折を繰り返し、厳しい修行に明け暮れるなかで得た「空海」という名は、固有の名であるとともに、後に展開される、空海の思想と表現のすべてをあらかじめそのなかに含み込んだ、象徴的な名でもあったように思われる。きわめて対照的な二つの無限を一つに結び合わせるような形で成り立っているからだ。「空」（そら）の無限と「海」の無限、精神の無限と物質の無限、その融合である。

精神のように抽象的かつ潜在的に、果てしなく広がる無限の「空」（くう）と、あらゆる生命をそのなかに孕み、育む、物質の具体的な母胎としてある無限の「海」である。その二つの無限が一つに交わるところ、その二つの無限の間で、人間は何を考え、どのように生きるのか。そこにこそ表現の根源が存在する。その根源の場所に立つことで表現の未来がひらかれる。空海は、そう思い続けていたはずだ。

根源に還ることで表現の未来を切り拓いてゆく。空海が提起し続けた問いは、普遍であるとともに固有でもある。空海の生涯、その思想は、疑いもなく現在まで続く、この極東の列島に固有の宗教、文化、芸術表現の一つの源泉となっている。

しかしながら、空海が生きたのは、いまだ日本語の表記が充分には確定されていない時代である。列島の古代が真に終わり、近代という断絶を挟みながらも現代まで続く、中世という時代がはじまるであろう、ちょうどそのときであった。そうした時代に、空海は異国の言葉を深く学び、見事に使いこなした。それも一つではなく、二つも……。中華の大陸で話され、書かれていた漢語と、インドの亜大陸で話され、書かれていた梵語（サンスクリット）である。漢語と梵語の間で、空海は人間のもつ言語の力そのものを感得し、個別ではなく、言語という普遍そのものに思い至った。

梵語は、ヨーロッパ諸言語に共有されている一つの起源を垣間見せてくれる構造をそなえていた。梵語とギリシア語は文法構造と語彙を、ある程度まで共有していた。空海は梵語を学ぶことで、西洋と東洋という区分を無化し、さまざまな文化が一つに入り混じり、そこからさまざまな文化が新たに生まれ出てくる「世界」という普遍性と出会っていたのだ。「世界」という地平から、この極東の列島に宿った文化の固有性を考え抜き、そこに孕まれていた種々の可能性を、独自の言語表現として抽出することに成功したのだ。

しかしながら、空海がこの世に生を受けてからすでに1250年が過ぎ去っている。その生前から、空海の営為については無数の言葉が費やされ、千年以上にもおよぶ解釈学の歴史が積み重ねられてきた。なぜ、いま、現代の文芸批評の対象としてそのような遠い過去の人物、空海を選ぶのか。

おそらく空海こそ、この極東の列島ではじめて、自らの思想を、フィクションの形式を借りて語り尽くした人物であったからだ。いまだ日本語という表記の方法が定まらないなか、はじめて劇詩という形を用いて「私」を語ろうとしたからだ。その「私」は有限の人間的な「私」であるとともに、無限の超人間的な「私」でもあった。「私」を語ることが世界を語ることであり、宇宙を語ることであった。正真正銘、日本文学は空海からはじまるのである。

そしてまた、空海の文学表現のもつ可能性は、いまだに尽くされていない。空海の文学を語ることは、空海の哲学を語ることであり、ありとあらゆる表現が産出されてくる発生の現場の有様を語ることでもある。表現の真なる言葉、「真言」は、そのような発生の場、「曼荼羅」として生起する。

いまここで、日本文学の「源」である空海に還ることで、その彼方へと超出していくことが可能になる。そこに日本文学の未来が、極東の列島の芸術表現の未来が切り拓かれていくであろう。そのために本書が書かれた。空海こそ、現代文学を、現代芸術を、いまここで再生させるための鍵である。

本書は、大きく二つのパートに分かれている。第1章から第5章までの前半部では、空海の複雑な思想をときほぐすことが目指されている。特に第3章の「華厳」は、そこに描き出されている世界の在り方が常識を超えているために、その内実が捉えにくいであろう。難解であるとしたら、それはひとえに著者である私の責任である。しかし、あえてそこを描かなければ、空海がつねに思考し、表現しようとしていた無限をつかむことは難しい。私にとっても大きなチャレンジであった。

第6章から第10章までは、空海の生涯の軌跡を明らかにすることが目指されている。空海の師、友にしてライバル、そして両義的な関係を取り結んだ王たちについて語られ、最終的には、空海がそこで生を終えた聖なる山について語られている。本書全体を始める第1章「仮名」では、空海による現存する最初の文学作品、24歳のときに書き上げられた『聾瞽指帰』（後に『三教指帰』と改称）が分析され、全体を終える第10章「天籟」では、空海の詩文を代表する、『性霊集』の冒頭に収められた「遊山慕仙詩」が分析されている。「遊山慕仙詩」は、空海の文学表現の一つの完成を示している。

つまり、本書は、空海の思想と表現を、文学に始まり、文学で終える形でまとめている。空海は偉大な宗教家であった。しかし、それ以上に偉大な文学者であった。空海の宗教は、空海の文学のなかにすっぽりと包み込まれてしまうであろう。そう思ったがゆえに、このような構成となった。

空海の表現の核にして思想の核は、おそらくは空海自身が二つの美しい「頌」（詩）としてその内実を結晶化させた二つの著作、『声字実相義』と『即身成仏義』の交点に現われ出てくるはずだ。空海がそこから旅立ち、しかしつねにそこへと帰還する、表現と思想の「源」である。私のそうした想いを序章「即身」にまとめた。この「序章」こそが、本書のアルファでありオメガである。

空海は、その生涯を通して、宇宙そのものである一冊の書物を書き続けていたように思われる。「遊山慕仙詩」はそのエスキースとなっている。できることならば、空海の文学表現を主題としたこの書物もまた世界にひらかれ、宇宙にひらかれていくことを願っている。

トップ画像：by James Blake Wiener（https://www.worldhistory.org/image/6632/kukai-silk-portrait/）

人は何のために本を読み、文章を書くのか…小説家と文学研究者が考える「物語」の効用