¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÄÃæ¹ñ¿Í¤¬¡ÖÌ¿¤è¤ê¥«¥Í¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¾×·â¤Î»ö¾ð
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬±Ô¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÃæ¹ñ¿Í¤ÏÌ¿¤è¤ê¥«¥Í¡©¡ÄÃæ¹ñ¿Í¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¶ÃØ³¤Î¡Ö¶âÁ¬´Ñ¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¶áÆ£Âç²ð¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»à¤ó¤Ç¤â¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
°ìÈÌ½îÌ±¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ö¶âåß¶Ì°á¡×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍèÀ¤¤ÎÉÙ¹ë¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Æ¼Á¬¤òÍÕ¤Î·Á¤Ë¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡ÖÍÉÁ¬¼ù¡×¤òÊú¤Äù¤á¤Æ´½²³¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤â¡¢½Õ¤Î¡ÖÀ¶ÌÀÀá¡×¡ÊÈà´ß¡Ë¤È½©¤Î¡ÖÃæ½©Àá¡×¡ÊµìËß¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀèÁÄ¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë¡ÊÁÝÊè¡Ê¥µ¡¼¥à¡¼¡Ë¡Ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»æÁ¬¡Ê¥¸¡¼¥Á¥¨¥ó¡Ë¡×¡Ê»æ¤Î¥Ë¥»»¥¡Ë¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¡¢¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¡¢ÍèÀ¤¤Ç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ§¤ë¤³¤È¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Ï¶ÄÅ·¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾®»³¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿ÎÍÊè¤Ë²¿É´¿Í¤â¤Î¿Í¤¬ìî¤¤¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÀèÁÄ¤ÎÍèÀ¤¤ÎÉÙ¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¼Ò²ñ¤ÎÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö½¡¶µÅª¸÷·Ê¡×¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÇÇÀ¹Ì¼Ò²ñ¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥«¥Í¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¸ÅÂå¤«¤éÇÀÌ±¤Ï¡¢½©¤Î¼ý³Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÎÎ¼ç¤ËÇ¯¹×¤òÇ¼¤á¤¿¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥³¥ª¥í¥®ÅÒÇî¡×¡ÊÆ®ê©ê«¡Ê¥È¥¦¥·¡¼¥·¥å¥¢¥¤¡Ë¡Ë¤Ë¶½¤¸¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ª¥í¥®Æ±»Î¤òÆ®¤ï¤»¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«¤Ë²Èºâ¤òÅÒ¤±¤ëÅÒÇî¤òÁá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¼ý³Ï¤ËÎå¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö½©¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢¥³¥ª¥í¥®¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Ë¥ï¥È¥ê¤ä¥Ï¥È¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ï²¿¤Ç¤âÅÒÇî¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡£Åµ·¿Åª¤ÊÅÒÇî¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëËã¿ý¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢½ôÀâ¤¢¤Ã¤ÆÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢19À¤µª¤Ë¤ÏÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¸½ÂåÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ò¡Ö¥«¥Í¶µÅÌ¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²þ³×³«Êü¤ÎÁíÀß·×»Õ¡×¤³¤Èûç¾®Ê¿Éû¼óÁê¡ÊÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤è¤êÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Íªµ×¤ÎÃæ¹ñ»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ûç¾®Ê¿»þÂå¤ÎÁ°¤ÎÌÓÂôÅì»þÂå¤¬¡ÖÎã³°Åª¤Ê»þÂå¡×¤À¤Ã¤¿¡£¿Á¤Î»Ï¹ÄÄë¤ò·É°¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÓÂôÅì¼çÀÊ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¤ÎÌ¾¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¡Ö¶¦»ºÅÞ¼çÀÊ¡Ê¸½ÂåÈÇ¹ÄÄë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬°Ê³°¤ÏÁ´°÷Ê¿Åù¡×¤È¤¤¤¦¡Öµæ¶Ë¤ÎË¡²ÈÀ¯¼£¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÏÄ¤ß¡×¤ò¡¢ûç¾®Ê¿»á¤Ï¤â¤È¤ËÌá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢1989Ç¯¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¡ÊÌ±¼ç²½±¿Æ°¤ò¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬ÃÆ°µ¤·¤¿»ö·ï¡Ë°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬¥É¥óÄì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1992Ç¯¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ»Ô¾ì·ÐºÑ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁ¤À¤¬·ÐºÑ¤Ï»Ô¾ì·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤È¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¥¤¥¤¥È¥³¥É¥ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
ûç¾®Ê¿»á¤Ï¹ñÌ±¤Ë¡¢¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ±¼ç²½¤òµá¤á¤ëÀ¯¼£±¿Æ°¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¡£ÉÙ¤á¤ë¼Ô¤«¤éÀè¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡ÖÀèÉÙÏÀ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Æ¤¤á¤ó¤Ë¸ú¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÉÔÆ°»º¶È¤äIT»º¶È¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌ±±Ä´ë¶È¤¬ËÖ¶½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ê°¤Î¤ÇÃÇÃ¡Ë¡¢¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¡ÊÆ¿Ö¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥É¥¥¡ÊÉ´ÅÙ¡Ë¡¢BYD¡ÊÈæ°¡íì¡Ë¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Þ¤ò»þ¤á¤¯Ãæ¹ñ¤ÎÌ±±Ä´ë¶È¤¬²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ËÌµþÃóºß°÷»þÂå¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÃÎ¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÖËÌµþ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤¬¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î491ÅÀÌÜ¤ò»«¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¿¼Ìë2»þ¡ª
Ìó300¿Í¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬¡¢±ä¡¹15»þ´ÖÈ¾¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢´¥Î´Äë¤Î¾®È¢¤ä¤é¥Ï¥ó¥³¤ä¤é¤ò¡¢°ì¤Ä¤¢¤¿¤ê²¿ÀéËü±ß¤â½ÐÈñ¤·¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¤ÇÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ÏÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸«¤ë¡×¡Ê¸þÁ°´Ç¡Ê¥·¥¢¥ó¥Á¥¨¥ó¥«¥ó¡Ë¡Ë¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿Æ±²»°ÛµÁ¸ì¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸«¤ë¡×¡Ê¸þÁ¬´Ç¡Ë¤È¤¤¤¦Â¯¸ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥«¥Í¤Ë¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÉÒ´¶¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¤ÏÉÒÏÓ¥Í¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
»ä¤¬Åìµþ¤Ç½µ¤Ë°ì²ó¡¢¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£Âç³Ø¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÃæ¹ñ¿Í½÷»ÒÎ±³ØÀ¸¤¬¤¤¤¿¡£ÉÙÍµÁØ¤ÎÎá¾î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÊÌÖ¹È¡Ê¥ï¥ó¥Û¥ó¡Ë¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¡Ö³¹³Ñ¾ðÊó¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤Ò¤È·î¤ËÌó100Ëü±ß¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ç¯²ì¾õ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¯¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆ±°Õ¤Î¡Ö¿·Ç¯²÷³Ú¡Ê¥·¥ó¥Ë¥¨¥ó¥¯¥¢¥¤¥é¡¼¡Ë¡×¤Ë¡Ö¶³´îÈ¯ºâ¡Ê¥´¥ó¥·¡¼¥Õ¥¡¡¼¥Ä¥¡¥¤¡Ë¡×¤ÈÅº¤¨¤ë¡£¡Ö¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£Àµ·îÁá¡¹¡¢¥«¥Í¤ÎÏÃ¤«¤é°ìÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç²Ö²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¥Ð¥é¡×¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤È²Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬·Ç¤²¤Æ¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ËÌµþ¤Î²Ö²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¶âÁ¬¼ù¡×¡ÖÈ¯ºâ¼ù¡×¡Ö¾·ºâ¼ù¡×¡ÖÉÙµ®¼ù¡×¡Ö¶â¶ÌËþÆ²¡×¡Ä¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î²Ö¤Ë¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÅÙ¡¢Å¹¼ç¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤ë¤Û¤É¤è¤¯Çä¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ËÇò¤Î¸ÕÄ³Íö¤òÂ£¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£Çò¤Î²Ö¤ÏÁòµ·ÍÑ¤À¤«¤é¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö»°Î®¡ÊÊªÎ®¡¦¿ÍÎ®¡¦Á¬Î®¡Ë¤òÄÏ¤á¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¸¢ÎÏ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡ÖÁ¬Î®¡×¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¡¢¡Ö¥«¥Í¤¬¤¢¤ì¤Ðµ´¤Ë±±¤òÈÔ¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÍÁ¬Ç½»Èµ´¿äËá¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÃÏ¹ö¤Îº»ÂÁ¤â¥«¥Í¼¡Âè¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
