明治時代、日本を旅したイギリス人女性が「日本のことわざ」を知って大笑いした理由

日本のことわざを聞いて、バードが笑った理由

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

たとえばバードは、通訳の伊藤と青森県を旅しています。彼女は宿屋で、子供とその親たちと団欒しています。同書より引用します（読みやすさのため、改行を編集しています）。

＊＊＊

お茶が配られ、わたしは子供たち全員にお菓子をやりました。

それから伊藤がさまざまなことわざをざっと訳してくれましたが、そのうちのいくつかに、ひとつには伊藤が奇妙な言語に訳したので、またひとつには英国のことわざに似たものがあるので、わたしはこらえきれずに笑い出してしまいました。

わたしの笑いが、あるいは笑うのをやめようとしてもとまらないのが伝染して、しまいには20人の人々がぐったりするまで笑ったことでした！ いまは思い返してもそのときよりずっと悪い気がしませんし、わたしはそのひとときをすっかり楽しんだのでした。

伊藤がその後最上の格言、あるいは彼が最上と思う格言の優秀な翻訳と称するものを書いたので、それを送ります。

日本でも英国のことわざと同じ考えが同じ形をとって集められ、われわれの祖先が体に色を塗り獣の皮を着ていた時代にこういった形にまとめられたと知るのは、奇妙なことではありませんか？

「人の話をすれば、その影が来る」［うわさをすれば影］、

「三インチ［約7.5センチ］の舌は六フィート［約183センチ］の人間を殺せる」［三寸の舌に五尺の身を亡ぼす］、

「隣人を呪い、墓穴をふたつ掘る」［人を呪わば穴ふたつ］、

「猫に小判を与えるな」［猫に小判］、

「蝿は病んだ場所を見つける」［臭いものに蠅がたかる］、

「心の狭い者は葦をのぞいて空を見る」［葦の髄から天井のぞく］、

「ぐずぐずした者はライオンを見て矢を研ぐ」［敵を見て矢を矧ぐ］、

「病は口より入る」、

「女が支配するとは雌鳥が朝を告げるようなものである」［雌鳥歌えば家滅ぶ］。

ここに挙げたのはわずかな例で、必ずしも洗練されているわけではないものの気のきいた解説がついています。

とはいえ、伊藤がことわざの本を持ってきて、いろいろ訳してくれました。

そのうちこれはと思われるものからいくつか挙げると、

「よき教義に才人の助けは要らない」、「恋は赤いペチコートとともに飛ぶ」（この刺激的な下着をつけるのは未婚女性のみです）。

不可能を示すことわざから、「扇でもやを散らす」、「雲に橋を架ける」［雲に梯］、「貝殻で海の水を汲み出す」［貝殻で海を量る］。

最も奇妙なものから、「憎む相手は生かしておけ」。

東洋諸国で非常に一般的な生に対する嫌悪を示す例がまたひとつ出てきました。

「多いことば、少ない意味」［ことば多きは品少なし］、

「説教するなら相手に合わせよ」［人見て法説け］、

「丁重すぎるのは無作法である」［礼も過ぐれば無礼になる］、

「医者は自分を治せない」［医者の不養生］、

「地獄の拷問は金で量られる」［地獄の沙汰も金次第］、

「運勢見には自分の運勢がわからない」［易者身の上知らず］、

「薔薇に棘あり」、

「うわさは七度確かめてから信じよ」、

「新しいことを知るには旧いことを調べよ」［温故知新］、

「彼は短い説法のできる利口な男だ」、

「傷に塩をすりこむべからず」［痛む上に塩を塗る］、

「駄犬は自分の門の前では大胆になる（つまり勇ましく吠える）」［わが門で吠えぬ犬なし］、

「老人はことごとく自分の父親のごとく扱え」［老いたるを父とせよ］、「老いては子に従え」、

「よき息子はよき父となる」、「名剣は鉄くずでつくられた」［正宗も焼き付けば釘の値］、

「賢者は自分の懐具合をわきまえている」、

「友人に金を貸す者は二度とその友人にも貸した金にも会えない」［金の切れ目が縁の切れ目］、

「女を信用するのは自分の母親がその女を見張っている場合に限る」、

「自分の秘密を使用人に洩らすな」、「汝自身の心が世をつくる」。

なかには非常によい教訓を含んだものがありますし、またえらく世俗的なものもあります。

女性に対する不信と蔑視を示すことわざはもっと多く訳してもらいましたが、ここではあとふたつだけ挙げることにしましょう。「賢い妻は夫の家の敷居をめったにまたがない」と「子供のない妻は神々から呪われている」。

美しいことわざのひとつに「詩人は家にいながらにして全世界を見る」があり、また「神々の座は心正しい者の額にある」［正直の頭に神宿る］というのもあります。

＊＊＊

