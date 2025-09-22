硫黄島の謎…「一般住民の定住は困難」旧島民たちの”帰れない運命”を決定づけた日

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

運命の日

こうして運命の日を迎えた。

1984年5月31日。この日、最終回となる硫黄島問題小委員会と上部組織の小笠原諸島振興審議会が開かれた後、審議会会長の山野幸吉が小委員会の結論に基づく意見書を旧国土庁に提出した。

宛名は〈内閣総理大臣中曽根康弘〉だ。

意見書の書き出しは、こうだった。

〈本審議会は、硫黄島の今後のあり方について調査検討するため、昭和54年6月「硫黄島問題小委員会」を設置したが、この度、別添のとおりその結果の報告があった。本審議会としては、この結論を了承し、政府が適切に対処するよう求めるものである〉

その上で、旧島民抜きで行われた5年間の議論の結論を伝えた。

〈硫黄島には一般住民の定住は困難であり、同島は振興開発には適さないと判断せざるを得ない〉

たった2枚の意見書に記された41文字が、旧島民たちの“帰れない運命”を決定づけた。それは今も変わらない。中曽根康弘以後の歴代総理は21人。この国のリーダーは、誰一人、旧島民の運命を変えようとはしなかった。

太田和男のミステリー

それにしても、と思う。

旧島民が外された小委員会で唯一、旧島民の代理人の立場で委員になったはずの財団法人小笠原協会会長、太田和男はなぜ最後まで帰島の実現を訴えなかったのだろう。

小笠原協会は帰島促進を目的に設立された法人ではなかったのか。小委員会のすべての資料を読み終えた私は、協会について調べた。協会は何を目的とした組織なのか。入手した〈定款〉によると〈帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もって小笠原諸島の自立的発展並びに住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的〉（第2章第3条）としている。

2016年に小笠原協会が刊行した『五十周年史』によると、協会は1965年に内閣総理大臣の認可を受け、財団法人として設立された。帰島の実現を目的に1947年に設立された「小笠原島・硫黄島帰郷促進連盟」が組織的なルーツだ。本土疎開で生活基盤を失い、困窮した小笠原諸島の旧島民の補償金を巡って連盟の分裂状態が続いたことから、それを解消して再出発を図る形で設立された。

初代の会長は、帰島問題に尽力してきた衆議院議員福田篤泰が就いた。当時は、小笠原諸島の施政権をアメリカが有していた時代だ。設立当初は〈まず第一に帰島を実現し、進んで施政権の回復を期〉すことを掲げ、その実現への足がかりとして父島、母島、硫黄島の計3回の墓参事業の実施に尽力した。〈これらの既成事実が積み重なった結果、返還に結びついた〉と『五十周年史』には記されている。

小笠原諸島の返還実現に多大な貢献をした小笠原協会だが、その一方で、東京都庁の天下り団体という側面もある。歴代の会長の大半は都の元幹部だ。第3代会長として1973年に就任した太田和男もその一人だ。在任期間は、1987年7月まで14年間に及んだ。

帰島実現を第一に掲げる小笠原協会会長の太田が旧島民不在の密室の小委員会で見せた帰島に否定的な姿勢は、帰郷を熱望する島民たちに対する背任行為ではないのか。協会の歴史を知れば知るほど、私は強い疑念を持つことになった。

こうした疑念について太田本人に直接聞くインタビューは、彼の他界後の今、永遠に叶わない。

しかし、のちに私は、太田の密室での不可解な言動に影響を及ぼした可能性のある重大な事実を知ることになる。

その事実は、国立公文書館の、膨大な文書群の中に埋もれていた。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

