「家事育児をやる気がない」「いつも指示待ち」当事者意識のないパートナーの意識はこうして変える

当事者意識のないパートナーにモヤモヤ

パートナーがどうしようもない理由で不在または不在がちな場合、「大変だけどしょうがない」とあきらめもついたり、腹をくくってその対策を考えやすくなったりもします。でも、パートナーが家にいるのにワンオペ状態だったり、ワンオペではないけど育児に孤独感があったりする……そんな家庭の場合、解決方法はもっと複雑です。

こういうケースの原因として考えられるのは、パートナーが、

・家事育児をやる気がない（自分の仕事だとも思っていない）

・担っているタスク量がかなり少ない（しかもそのことに無自覚）

・指示待ちで、リサーチや判断はおまかせ（でもそのことについて「相手の意思を尊重している」と前向きにとらえていることもある。しかし、ワンオペしているほうは、「一緒に考えてほしい」と不満を持っている）

の３つのパターンがあるように感じます。

こういったモヤモヤはどこの家庭でも生まれがちなので、ここでは、パートナーとのコミュニケーションをよくする方法や考え方、そして「どうやったらパートナーが当事者意識を持ってくれるの？」「パートナーとのギスギスした関係をどうやったら解消できるの？」「パートナーとのケンカにどう対処すればいいの？」について考えていきます。

「主語」の使い方で「当事者意識」を引き出す

パートナーに意識を変えてほしいなら、「チーム意識」を持ってもらうことから。「私たち」を主語にしたコミュニケーションで、ジワジワ変わっていくはず。

家族や同僚に対して、「当事者意識が足りない!」と日々怒り心頭の人も多いのではないでしょうか? 実際、「当事者意識」はタスクをスムーズに進める大事なポイントなので、当事者意識がない人と一緒にいるのはとてもつかれますし、かなりモヤモヤします。 でもなかには、まったく悪気なく、むしろ献身的な努力と真面目さによって、身近な人の「当事者意識」を削いでしまっていることもあるのです。

たとえば、ひとりでキッチリとタスクをこなし、ひとりでピンチを解決し続けていると、「当事者」は完全にその人ひとりだけになってしまいます。「当事者」の苦労は「当事者」にしかわからないから、ものすごくがんばって支えているにもかかわらず、周りにはその苦労がまったく理解されません。

さらに、問題の具体的な解決方法を相手に提案するときに、結論までガンガンひとりで話を進めてしまうと、相手は人ごとのように感じたり、押し付けがましく感じたりして、やはり「当事者意識」は生まれません。つまり、努力と真面目さによって、自分の首を絞めてしまっているのです。

その状態の解決策は、主導権をひとりで握らないこと。その具体的な方法のひとつとして、今回は「Weメッセージ」を紹介してみました。これをくり返すことで、本人の「私がすべてがんばらねば」という呪縛も解けることもあるかもしれません。ジワジワ作戦、ぜひ試してみてくださいね。

