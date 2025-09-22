「数えきれないくらい手紙を書いた」絵を諦めた看護師がフォロワー28万人の漫画家になるまで

「涙なしには読めない」漫画

看護師で漫画家の中山有香里さんは、Xでは28万人、インスタグラムでは15.5万のフォロワーを持つ。

Xに投稿されていた「天国シリーズ」が、先月8月5日に『天国での暮らしはどうですか』（KADOKAWA）として出版されると、「読むたびに涙していた物語が書籍化された。手元に置いておきたかったので即買った」「最初から最後まで泣きっぱなしになっちゃうから、家でひとりで読まないとダメ」「あの子に会いたくなった」「ペットを飼っている方、飼っていた方に読んで欲しい！ 下半身付随で12年間介護したあの子に会いたい」など、多くの感想が上がった。

「涙なしには読めない」と言われる、動物と人間の強い絆を描いた作品だが、中山さんと言えば、2022年『泣きたい夜の甘味処』で料理レシピ本大賞 in Japan コミック賞を受賞し、翌年もまた『疲れた人に夜食を届ける出前店』で、2年連続受賞を果たしている。

スイーツ、レシピ、ペットの死。一見、かけ離れているように見えるが、中山さんの本を読んできた読者なら、全く違和感はないだろう。そこに共通しているのは、読者への励ましである。

生きていれば、大なり小なりつらいことはあるが、自分にとって「受け止められない大きなこと」が、他人にとっても「大きなこと」だとは限らない。受けた傷の痛みを、他人に理解してもらえないこともある。

そんな痛みや疲れ、悲しみや苦しみを、中山さんの漫画は温かな絵と優しいユーモアで癒し、励ましてくれる。

これは、中山さんが看護師であることに関係しているのだろうか。

看護師としてつけていたメモがきっかけだったという中山さんに、漫画家になった経緯と、『天国での暮らしはどうですか』について、うかがった。

「どうにか絵の仕事ができないか」

――看護師さんと漫画家さん、どちらが先だったのでしょうか。

「子どもの頃から絵を描くことが好きで、絵の仕事がしたいと美術系の大学を希望していました。でも、そこで上手な人たちをたくさん見て、『私にはムリかも』と勝手に挫折してしまいました。

そんな時に、看護師の母から『何も目標がないなら、看護師はどう？』と勧められ、母の働く姿も好きだったので、看護学校に進学して、看護師になりました。

看護師になってからも、ちょこちょこ絵は描いてはいました。たとえば、メモを取ったり、ノートをつける時に、イラストがあったほうがわかりやすいかと絵をつけると、友人たちから、『わかりやすい』『いいね』と褒められたりして……どうにか絵の仕事ができないかと考えるようになりました。

そんな頃、結婚して夫の仕事で病院を変わることになりました。これはいいタイミングかもと、出版社に売り込みの手紙を書いてみました。知り合いもいないし、どうしたら仕事に結びつくのか、まるでわからなかったので、手あたり次第に、本当に数えきれないくらい、出しました」

――返事は来ましたか。

「99％くらいダメでした。あまりにダメで、自分の中に残っていた薄い望みも希望も折れてしまうんじゃないかと思ったのですが、案外とメンタルが強かったみたいで。諦めずに、休みの日は、ひたすら手紙を出し続けていました。

結局、返事をいただいたのは4通で、それも3つはお断りでした。でも、唯一声をかけてくれたのが、メディカ出版さんという、医療系の出版社だったんです」

画家志望の父と看護師の母

――ご家族の反応はいかがでした？

「実は私の父は、とても絵の才能があったのですが、家族を養うためにそっちに進むのを諦めた、という過去があって……自分のことのように喜んでくれました。

また、兄と姉がいるのですが、美術系の学校で教えている兄も、イラストの仕事をもらうようになっても専門用語がまるでわからない私に、いつも優しく教えてくれました。

ちなみに姉は、看護師です」

――あとがきに、「たくさんの別れを経験し、亡くなったことをどこか受け入れられないまま時間だけが過ぎ…」とありました。中山さんご自身もペットとの辛い別れはあったのでしょうか。

「物心ついた時から、実家には犬がいて、その後も動物はつねに身近にいました。でも正直ちゃんと飼えていたかとなると、散歩をサボったり、後悔はたくさんあります。そして、職業柄、お別れはたくさん経験してきました。

辛い別れもありました。なのに、泣けないのです。

お葬式でも涙が出なかった。心は悲しいのに、泣けない。自分でも、なぜ泣けないのかわからなくて、「自分は冷めてる人間なのか」と思ったこともありました。

ところが、今回この漫画を描いている時に、涙が出てきたんです。描きながら泣いていた。漫画を描くことで、初めて自分の気持ちが整理できたような気がします」

来世で幸せになるという一択ではない

――生前、悲しいめに遭った子は、天国で、または生まれ変わったら、幸せになれるのでしょうか。

「この本の、毛のない猫や、人間に優しくしてもらえなかった猫は、生まれ変わった先では幸せになる、という展開にしました。

ただ、SNSでは、生まれ変わる話ばかりではありません。生まれ変わって、幸せになることだけがいいとは思っていなくて……魂が安らかに眠る、成仏する、というのでもいい。来世で幸せになるという一択ではなく、その子なりに安らかに逝ってくれたらいいなと思っています」

――中山さんご自身は、生まれ変わったら、何になりたいですか。

「まったく同じ、今の自分の人生を、もう一度最初から歩みたいと思います。

自己肯定感は高い方じゃないし、勉強とかスポーツで華々しい結果を残したこともないのですが、おじいちゃんとかおばあちゃんとか飼っていた犬とか、そうしたこれまでの関係に後悔が残っているので、もう一度やり直せたらいいなと思って。また同じ失敗をしてしまったとしても、もう一回、築いてみたいです」

「夫は遠くに出張に行っている」

――看護師さんとして、命の現場に立ち続けることが、今回の作品に影響を与えましたか。

「患者さん以上に、遺族の方からの影響をより強く受けていると思います。

長年、献身的に夫に尽くしていた奥さんと、夫が亡くなって数ヵ月後にお会いした時、奥さんが朗らかな笑顔を見せてくれたので、勝手に『立ち直れたのかも』と解釈して、軽はずみな言葉をおかけしてしまったことがありました。

実は奥さんは夫の死を受け入れられなくて、『夫は遠くに出張に行っていると思っています』と返されて……。

でも、無理に飲み込んで納得しなくてもいいんだと、思いました。いつか飲み込める日がくるまで、もしかしたら飲み込めないままかもしれないけど、無理に納得しなくていいのかなって。

一生納得できない人だっているかもしれないし、ちょっとずつ飲み込む人だっている。この本がもし、そうした方の何かの支えになってくれたらいいなと思っています」

――今後はどういう作品を描きたいですか。

「天国の話をまだ続けたいです。

私は、あまり器用なタイプではなく、ひとつのことを始めてしまうと、そればかり考えてしまうので、『天国での暮らしはどうですか』の続編を一冊でも多く、出せたらと思っています。

天国なんて本当にあるのかは分かりません。でも、残された人が“きっとあの子は幸せに暮らしている”と想像できれば、それだけで前を向けることもあると思うんです」

【前編から読む】「飼い主の不幸を持てるだけ持っていく」天国へ逝く飼い猫が飼い主のためにしてあげたこと