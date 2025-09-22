日本代表GK鈴木彩艶、パルマで今季リーグ戦初のクリーンシート！「最後に決定的なセーブを求められた」と現地評価

日本代表GK鈴木彩艶が所属するパルマは、昨シーズンのセリエAで16位と苦しみながらも残留を果たした。

今シーズンは30歳のカルロス・クエスタ新監督のもとで新たなスタートを切ったが、開幕4試合でまだ勝利がない。

21日に行われた昇格組クレモネーゼとの第4節も0-0のスコアレスドローとなった。パルマはシュート15本を放つも、ゴール期待値は両チームともに1点未満という内容。

クレモネーゼのシュートは2本だけ（枠内1本）で、鈴木の現地採点はおおむね6点というものだった。

そのなかで、『Parma Today』は「アウェイにはパルマから駆けつけた2400人のファンがいた。前半なら、鈴木もその一人になっていたかもしれない。チームメイトはそれに気づかなかっただろう（鈴木が脅かされるシーンは皆無だった）。しかし、最後に決定的なセーブを求められた。相手選手はループで彼を出し抜こうとしたが、そこにいたのはこの日本人選手だった」と評価していた。

パルマは、リーグ開幕4試合で2分2敗ながら、初めて相手を無失点に抑えた（カップ戦除く）。

クエスタ監督は「失点を許さず、相手の攻撃を抑えることができたのは初めてなので、そこはポジティブに捉えている」と語っていた。

パルマは24日に2部スペツィアとのコッパ・イタリア2回戦を戦う。