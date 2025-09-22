嫁のつわりのひどさを見かねて…ひそかにしていた行動に7.3万いいね「義父かわええ」「いい人」【ママリ】

人の温かさに触れて感動

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、杏(@apricot_candy_a)さんの投稿です。

妊娠中、つわりの辛さに耐えていた杏さん。そんなとき、義父がこっそり杏さんのためにいろいろと陰で支えてくれていたのだそうです。それがこちら。

義父、私の妊娠中につわりの酷さを見かねてほぼ毎日安産祈願に通ってたらしい。義母に聞くまで知らなかった。つわりのとき食べたかったのに旬じゃない果物も、義母からって聞いてたけど本当は義父が探し回ってたらしい。バラされて｢そういうことは言わない方がかっこいいんだよ｣って拗ねてた義父🥹

これはお義父さんがとっても素晴らしいですし、お義母さんもナイスですね！真相を知った杏さん、義父の不器用だけど温かい思いやりに感動したことでしょう。見えないところでの優しさほど、心に響くものはありませんよね。



この投稿には「なんと、、、、夫さんもお義母さんだけではなくお義父さんまで、、、、いい人しかいない」「言わない方が格好いいのに 義父かわええ まるで小人と靴屋だ」といったリプライがついていました。親切な気持ちに心が温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）